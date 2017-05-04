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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “yönümüzü bulamıyoruz” şikayetlerini minimuma indirmek için çalışmalarını sürdürüyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “yönümüzü bulamıyoruz” şikayetlerini minimuma indirmek için çalışmalarını sürdürüyor
-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ BULUNAN100’E YAKIN NOKTAYA YENİ YÖN LEVHALARI MONTAJINABAŞLADI, ESKİYEN LEVHALARI DA YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent yollarının navigasyonu olan yön levhalarına yenilerini ekleyerek, “yönümüzü bulamıyoruz” şikayetlerini minimuma indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ihtiyaç bulunduğu tespit edilen 100’e yakın noktaya yeni levhaların montajına başlayan Büyükşehir Belediyesi, "sistem levhası" olarak adlandırılan 1500 adet küçük levha için ihale çalışmalarına da başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in trafik akışına büyük rahatlık kazandıran LED’li trafik bilgilendirme ekranlarının sayısının 49’dan 60’a çıkarılması için de 11 yeni ekranın montaj çalışmalarını tamamladı.

Başkent'in sokak, cadde ve bulvarlarında şeritleme ve sinyalizasyon çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, yollardaki en önemli güvenlik işaretlerinden olan yön levhalarının montaj çalışmalarına başladı.

Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, levha çalışmaları kapsamında özellikle ana arterler başta olmak üzere, yeni açılan, genişletilen veya asfaltlanan yollardaki levhalandırma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, Başkent yollarındaki yönlendirme levhalarının eksiklerini tamamlamak üzere yapılan ihalenin sonuçlandığını ve 100’e yakın levhanın montaj çalışmalarına başlandığını söyledi.

 

-“GECE-GÜNDÜZ GÖRÜLEBİLECEK VE EN ÜST SINIF MALZEME”

Sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapılan yön levhalarının, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teknik şartnamesinde yer alan en üst sınıf kalite ve en uzun kullanım ömürlü malzemeler kullanılarak üretildiğini bildirdi.

 

-“HERKES YÖNÜNÜ BULABİLECEK”

Çalışmayla birlikte, bu konuda sürücülerin, ‘Yönümüzü bulamıyoruz’ şikayetlerini minimuma indirmeyi hedeflediklerini belirten Mümtaz Durlanık, araç sürücülerinin uzak mesafeden yön levhasını fark ederek, uygun şeride daha kolay geçeceğini ve trafiğin tıkanmasına yol açmayacağını söyledi.

Daire Başkanı Durlanık, yollarda uygulanan yeni levhaların, yeterli büyüklükte ve uzaktan rahatlıkla görülebilir şekilde yapıldığını, bu sayede de trafik akışının daha düzenli ve daha güvenli sağlanacağı, olası trafik kazalarının önüne geçileceğini ve rahat bir sürüş konforu yaşanacağını da kaydetti. Durlanık, “Araç sürücülerine gidecekleri semt, mahalle, belde, ilçe ve ili bulmalarında kolaylık sağlayan levhaları, şu anda ana arterler başta olmak üzere, eksikliği tespit edilen yerlerle yerleştiriyoruz. Ayrıca eskiyen ve yıpranmışları da yenileriyle değiştiriyoruz” dedi.  

 

-1500 SİSTEM LEVHASI…

Yeni yön levhalarının yanı sıra kavşaklara, daha küçük olan ortalama 6 bin noktaya, 1500 adet "sistem levhası" konulması ihalesi için de çalışmalara başladıklarını bildiren Mümtaz Durlanık, özellikle Ankara merkez olmak üzere, tüm ilçelerdeki kavşaklara, bu levhaları monte edeceklerini kaydetti.

 

-LED’Lİ BİLGİLENDİRME EKRANLARI DA YERLEŞTİRİLİYOR…

Levhalandırma çalışmalarının yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından da ana arterlerdeki 49 noktada bulunan LED'li trafik bilgilendirme ve yönlendirme ekranlarına 11 adet daha eklenerek bu sayı 60’a çıkarıldı.

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