ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, GEÇEN YIL TOPLUM SAĞLIĞI VE DÜZENİNİ KORUMAK AMACIYLA 211 BİN 307 DENETİM YAPTI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR ZABITASI, EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLEN MESKEN, ARAÇ VE İŞYERLERİNE TOPLAM 1 MİLYON 452 BİN TL PARA CEZASI UYGULADI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı , 2017 yılında da ulaşım ve trafik, çevre ve hava kirliliğine neden olan benzinlikler, LPG istasyonları, sıhhi müesseseler gibi çok sayıda iş yeri ve meskende denetimlerine devam etti.

Seyyar satıcılar ve dilencilerle de yoğun bir mücadele gerçekleştiren Zabıta ekipleri, Başkent genelinde geçtiğimiz yıl toplam 211 bin 307 denetim yaptı.

TOPLU TAŞIM ARAÇLARINA SIKI DENETİM

Büyükşehir Zabıtası, kent içi ulaşımında da denetimlerini artırdı. Ruhsatlı minibüsler, özel halk otobüsleri, servis araçları, ticari taksiler, hafriyat kamyonları, otopark işletmeleri, nakliye araçları, sebze-meyve kamyonları, şehirlerarası otobüsler ve korsan araçlara yönelik toplam 76 bin 867 denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri yaptıkları bu denetimlerde, kurallara uymayan veya eksiklikleri bulunan ticari araçlara, 1 milyon 78 bin TL peşin para cezası uyguladı. Bu miktarın 940 bin lirasını, kurallara uymayarak çevreyi kirleten hafriyat kamyonları ile iş makinelerine kesilen cezalar oluşturdu. Bu araçlar, 24 bin 761 kez denetlenirken, bin 527 hafriyat kamyonuna da geçici park yaptırımı uygulandı.

PARK CEZASI UYGULAMASI

ALO 153 Mavi Masa ve Büyükşehir Zabıta Dairesi’ne, ruhsatlı minibüslerle ilgili 17 bin 101, özel halk otobüsleriyle ilgili 654, servis araçlarıyla ilgili bin 41, ticari taksilerle ilgili bin 750, hafriyat kamyonlarıyla ilgili 6, otopark işletmeleriyle ilgili bin 83 ve şehirlerarası otobüslerle ilgili de bin 104 şikayet ulaştı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, bu şikayetler doğrultusunda 288 ruhsatlı minibüs, 8 özel halk otobüsü ve 7 şehirlerarası otobüse geçici park yaptırımı cezası verdi.

OTOPARK KONTROLLERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın da sık sık üzerinde durduğu Başkent’teki otoparklara ilişkin yeni düzenleme çalışmalarına bağlı olarak zabıta ekipleri, otopark denetimlerini sıklaştırdı.

Yasa ve yönetmeliklere uyulmadığı gerekçesiyle 143 işyerini mühürleyen Büyükşehir Zabıtası, 27 otopark işletmesi için de mühürleme işlemi yaptı.

ÇEVRE VE HAVA KİRLİLİĞİ

Zabıta ekipleri, çevre ve hava kirliliği denetimleri kapsamında yaklaşık 18 bin 772 adet mesken ve işyerine 100 bin 440 TL para cezası kesti. Toplumun huzuru ve sağlığını korumaya yönelik denetimlerde son bir yılda; bin 845 gayri sıhhi müessese, 129 benzin istasyonu, 40 LPG istasyonu, 3 bin 321 reklam-tabela ve totem, 82 bin 362 bez afiş, 2 bin 637 otobüs yazıhanesi, bin 170 büfe ve 194 umumi tuvalet denetlendi.

GIDA DENETİMLERİ VE DİLENCİLERLE MÜCADELE

Ankara Büyükşehir Zabıtası , büyük market ve gıda toptan depolarının da aralarında bulunduğu sıhhi müesseselere yaptığı denetimlerde tüm işyerlerine 274 bin TL peşin para cezası uyguladı.

Geçtiğimiz yıl da seyyar satıcı ve dilencilerle etkin mücadelesini sürdüren Zabıta ekipleri, 2 bin 438 seyyar satıcıya 11 bin lira, 5 bin 414 dilenciye de bin 944 lira peşin para cezası kesti.

KESİLEN PARA CEZASI 1 MİLYON 452 BİN TL

“işyeri, mesken ve araç” başlıkları altında toplam 211 bin 307 denetim gerçekleştirdiği 2017 yılında toplam 1 milyon 452 bin lira para cezası tahsil etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı,başlıkları altında toplam 211 bin 307 denetim gerçekleştirdiği 2017 yılında toplam 1 milyon 452 bin lira para cezası tahsil etti.

Zabıta ekiplerinin kestiği cezalardan elde edilen gelir, Başkentliler için yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi kasasına aktarıldı.