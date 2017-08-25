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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilçe zabıta müdürlükleri 6 Eylül'de Zabıta Haftası'nı kutlayacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilçe zabıta müdürlükleri 6 Eylül'de Zabıta Haftası'nı kutlayacak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANI KARABUDAK, 6-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA KUTLANACAK ZABITA HAFTASI’NDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ KAYDETTİ..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilçe belediyeleri Zabıta müdürlükleri ile birlikte, 6-8 Eylül tarihleri arasında “Zabıta Haftası” kutlanacak.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 191. yılı nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi vermek amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, bir basın toplantısı düzenledi.

Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı da olan Karabudak, ilçe belediyeleri Zabıta müdürlerinin de katıldığı toplantıda, etkinliklerin 6 Eylül Çarşamba günü saat 09.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası önünden başlayıp, Anıtkabir’de sona erecek kortej yürüyüşü ile başlayacağını söyledi. Karabudak, etkinliklerin, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Valilik Makamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve 15 Temmuz Anıtı’na ziyaretlerle süreceğini kaydetti.

Aynı tarihlerde Ankara’nın çeşitli yerlerine stantlar yerleştirilerek broşürler dağıtılacağını ve vatandaşların “Zabıta Haftası” ile ilgili bilgilendirileceğini kaydeden Karabudak, etkinlikler kapsamında Ar-Ge ve Eğitim Birimi açılışının da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Karabudak, etkinliklerinin 8 Eylül’de akşam düzenlenecek konser ve Gala yemeği ile sona ereceğini açıkladı.

-KARABUDAK: “ZABITA YEREL YÖNETİMLERİN VİTRİNİ”

Zabıta Teşkilatlarının sokakta ve tüm yaşam alanlarında kentin huzur, sağlık ve düzeninin sağlanmasıyla görevli yerel yönetimlerin vitrini olduğunu kaydeden Başkan Karabudak, “Hizmet anlayışımız insana odaklı, çevreye duyarlı bir doğrultuda devam etmektedir. Kent yönetimi bir ekip işidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve ilçe Zabıta teşkilatlarımız bu sorumluluğun bilincinde olup, Ankara ve Ankaralılar için titizlikle çalışmaktadır” dedi.  

Karadubudak, Zabıta Haftası’nın tüm Zabıta Teşkilatına hayırlı olmasını dilerken, “Vefat etmiş ve şehit olmuş meslektaşlarımızı rahmetle, saygıyla minnetle anıyoruz. Görevleri başında hizmet vermekte olan Zabıtalarımıza görevlerinde başarılar ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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