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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesinde denetimlerini artırdı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesinde denetimlerini artırdı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, YILBAŞI ÖNCESİNDE, BÜYÜK MARKETLERDE, GIDA DEPOLARINDA DENETİMLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesinde yoğunluk yaşanması muhtemel tüm sektörlerde denetimlerini artırdı.

Zabıta Daire Başkanlığı denetim ekipleri,  Ankara genelinde 1. sınıf işyerleri, lokantalar, halkın sağlığını etkileyecek işyerleri ile gıda üretimi yapan tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, işyerlerinde özellikle temizlik ve düzen, hijyen, gramaj ve etiket   denetimlerine ağırlık veriyor.  

 

-KARABUDAK: “İŞYERLERİNİ SÜREKLİ DENETLİYORUZ”

 Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, Ankaralıların daha sağlıklı ve daha güvenli gıda maddesi temin edebilmesi için işyerlerini sürekli denetlediklerini belirterek,“Denetimlerimiz sırasında hatası veya eksiklikleri bulunan işyerleri hakkında gerekli tutanaklar tutuluyor ve Encümen’e sevk ediliyor. Encümen’den çıkacak karar doğrultusunda da işyerlerine gerekli işlemler uygulanıyor. Bunlar işyeri kapama ya da para cezası olabiliyor. Özellikle bayramlarda, yılbaşı öncesinde yani tüketimin fazla olduğu dönemlerde çalışmalarımız yoğunlaşıyor” dedi.  

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak; Ankara’nın huzuru ve halkın sağlığı için  İl Tarım Müdürlüğü, asayiş ekipleri ve ilçe belediyeleri zabıta ekipleriyle birlikte denetim görevlerini yerine getirdiklerini bildiren Başkan Karabudak, 1. sınıf işyerlerinin denetiminin Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, 2. sınıf işyerlerinin denetiminin ise ilçe belediyelerinin yetkisinde olduğunu kaydetti.

 

-“DENETİMLERDEN MEMNUNUZ”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetlediği kuruyemişçiler, bu gibi denetimlerden memnun olduklarını belirterek, “Bu tür denetimler, bu işi gerektiği gibi yapmayanlarla bizim aramızdaki farkı ortaya çıkarıyor. Yılbaşı öncesi yoğunluk yaşadığımız işyerlerimizde denetimlerin yapılmasından memnun oluyoruz ve her zaman da yapılmasını istiyoruz” diye konuştular.

Ekipler, hindi satışlarının başladığı marketlerde de ürünlerin sağlığa ve hijyene uygun koşullarda sunulup sunulmadığını denetliyor.

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