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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev değişikliği oldu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev değişikliği oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Oğuzhan Yücel, "Halkımızın refahı ve huzuru için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı olarak atanan Sincan İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Yücel, 2015 yılından beri Zabıta Daire Başkanı olarak görev yapan Abdurrahman Karabudak'tan görevi devraldı. 

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Abdurrahman Karabudak, görevi devralan Oğuzhan Yücel'e başarılar dileyerek;

"Öncelikle biz devletin kutsal bir görevini ifa etmeye çalıştık. Başkent'e hizmet etme gayreti ile ekip olarak koşturduk. Bunun neticesinde güzel sonuçlar almaya gayret gösterdik. Birlik ve beraberlik ruhunu hem teşkilata hem Ankaralı'ya hissettirmeye çalıştık. Bundan gururluyum, onurluyum... 

Devlette devamlılık esastır. Bugün bu görevi, aslında eşleşen görevlerde çalıştığımız çok değerli bir kardeşime devretmekten onur ve gurur duyuyorum. Zabıta ailemi kendi ailesi gibi göreceğine inandığım için de değerli teşkilatımızı kendisine teslim ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

 

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ 
Daha önce Sincan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Yücel bu görevin ciddi bir sorumluluk yüklediğini dile getirerek;

"Bu teşkilata 3 yıl başkan olarak hizmet vermiş, daha öncesinde de bu teşkilatın çeşitli kademelerinde çalışmış olan Abdurrahman arkadaşımızın bu çıtayı yükseltmesi bizi ciddi manada zora sokacak. İnşallah bunu daha ileri götürebiliriz. Bunca zamandır yapılan tüm emeklerin hiç birinin zayi olmaması için biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm Başkentli vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve rahat bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz" sözleriyle duygularını ifade etti.

Karşılıklı olarak birbirine çiçek takdim eden Yücel ve Karabudak, devir tesliminin ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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