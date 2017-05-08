Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası büyük dilenci operasyonu düzenledi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ETLİK’TEKİ “DİLENCİ TOPLAMA MERKEZİ”NE GETİRİLEN SURİYELİ DİLENCİLER, KAYIT İŞLEMLERİ BİTTİKTEN SONRA, OTOBÜSLERLE OSMANİYE’DEKİ AFAD KAMPINA GÖNDERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, polis ve ilçe zabıtalarıyla işbirliği yaparak gerçekleştirdiği operasyonlarda, son 1 haftada, toplam 633 dilenciyi yakaladı. Toplananlardan 155 Suriyeli olan dilenci, otobüslerle Osmaniye'deki mülteci kampına gönderildi.

Büyükşehir Zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne bağlı ekipler ile ilçe zabıta ekiplerinin işbirliğiyle Başkent’in değişik semtlerinde kavşaklarda ve yaya-yoğun bölgelerde dilenci operasyonları yaptı.

Son bir haftada gerçekleşen denetimlerde, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplamaya çalışan 398’i Türk vatandaşı, 80’i Irak ve 155’i de Suriyeli olmak üzere toplam 633 dilenci, bulundukları yerlerden alınarak, Etlik’teki Büyükşehir Belediyesi’ne ait Zabıta Toplama Merkezi’ne getirildi.

155 Suriyeli, dilenci otobüslerle Osmaniye’deki mülteci kampına gönderilirken, diğer dilenciler, haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

-KARABUDAK: “DİLENCİLERE PARA VERMEYİN”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, dilenmenin, Kabahatler Kanunu kapsamında suç olduğunu ve bununla ilgili işlem uygulandığını belirterek, şunları söyledi:

“Türk Ceza Kanunu’na göre dilendirmek de suçtur. Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon içinde dilendiren kişiler için de adli işlem uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızdan tek istirhamımız, duygu sömürüsü yaparak para kazanan dilencilere para vermesinler. Çünkü bir rant oluşturuyor ve dilenci, bu hazır paraya alıştığı için bırakmak da istemiyor. Bunun yerine, lütfen doğru insana, doğru zamanda, doğru yerde bu parayı verelim ve doğru insanın rahat etmesini sağlayalım. Başkentimiz için ilgili kurumlarımızla işbirliği ve uyum içinde çalışıyoruz. Kurumlarımız da sorunun çözümüne destek vermek adına, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor.”