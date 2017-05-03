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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden spora dev destek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden spora dev destek
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK:-"ANKARA’DA 50 FUTBOL SAHASI İLE 25 BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI YAPACAĞIZ”-“ANKARA’YI 75 FUTBOL, BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASIYLA DONATACAĞIZ”

Amatör spora yaptığı destekler ve bünyesinde bulunan spor kulüplerinde yetiştirdiği sporcularla Ankara’nın adını sporda da duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, her mahallede yapılacak semt statlarıyla, yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yeni sporcuların gelişmesi için temel atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut ve yeni parklarda, mahallelerdeki 38 alana, 25 basketbol-voleybol, 50  futbol sahası yapacağız” dedi.

Ankara’da sporun gelişmesi için yaptıkları çalışmaları da anlatan Gökçek, “Bu zamana kadar Ankara’da sporun gelişmesi için her türlü desteği verdik. Desteklerimizi de branş ayrımı gözetmeksizin, futbol, güreş, boks, halter, taekwondo, atletizm gibi sporun hemen hemen tüm branşlarına verdik. Şimdi ise Ankara’nın dört bir tarafında bulunan alanlarımıza futbol, basketbol, voleybol sahaları yapacağız, üstüne tesisler kuracağız” diye konuştu.

 

-“DESTEKLERİMİZ BAŞARI GETİRDİ…”

Başkan Gökçek, Ankara’da sporun gelişmesi için yaptıkları desteklerin her branşta başarı getirdiğini, bu başarıların daha ileri seviyelere taşınması için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASKİSPOR, Ankara Spor, EGO Spor ve BUGSAŞ Spor’un başarılarını da anlatan Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Ulusal ve uluslararası müsabakalarda sporcularımızın aldığı şampiyonluklar ve derecelerle, namımızı dünyaya duyurmayı başardık. Bu başarıların devamlılığı ve yeni sporcuların yetişmesi için spora olan desteklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Elmadağ’dan Nallıhan’a, Haymana’dan Kızılcahamam’a kadar Ankara’nın dört bir tarafında gençlerimizin spor müsabakalarını yapıp, kendilerini geliştirmeleri için tesisler kazandıracağız.” 

 

-GECE GÜNDÜZ SPOR YAPILABİLECEK…

Başkan Gökçek, ilçelere 25 basketbol ve voleybol sahası yapılacağını kaydederek bunlardan bazılarını şöyle sıraladı:

"Batıkent'te Atlantis Metro yanı, Çakırlar Çiftliği, Serhat Mahallesi, Batıkent Spor ve Dinlenme Parkı, Sincan Harikalar Diyarı, Malazgirt Mahallesi, Necmettin Erbakan Caddesi yanı ve Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi, Etimesgut’ta Göksu Parkı arkası, Alaaddin Keykubat Parkı."

Alanların tel örgülerle çevrileceğini belirten Başkan Gökçek, sahaların nizamı ölçülerde olacağını ve gece gündüz spor yapılabilmesi için aydınlatma sistemleri de yapılacağını vurguladı.

Yapılacak yeni futbol sahalarının teknik bilgileri hakkında da bilgi veren Başkan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nallıhan’da Çayırhan Mesire Alanı, Temelli, Çankaya'da Ümitköy Parkı, Turan Güneş Bulvarı, Altındağ'da Altınpark, Gölbaşı'nda Şafak Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde yapılacak 50 futbol sahası, 30x50 metre ölçülerinde olacak. Sahalarda sentetik çim kullanılacak. Bu alanlar, halka açık olacak. Peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemelerini yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapacak. Aynı zamanda bu tesislere 28 idari bina ve soyunma odası yapacağız.”

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