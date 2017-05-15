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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlı, engelli vatandaşlar ve başarılı öğrencilere “her şey dahil” tatil kampı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlı, engelli vatandaşlar ve başarılı öğrencilere “her şey dahil” tatil kampı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GELENEKSEL HALE GELEN “HER ŞEY DAHİL” TATİL KAMPLARINDA, YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği “her şey dahil” tatil kamplarında, yaşlı ve engelli vatandaşları ağırlamaya devam ederken, başarılı öğrenciler de okulların kapanması dört gözle bekliyor.

Ankara’dan Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle doğal ve tarihi güzelliklere sahip Akçakoca, Akçay Altınoluk ve Kesikköprü kamplarına doğru yola çıkan konuklar, deyim yerindeyse, ellerini ceplerine atmadan tatil yapmanın ayrıcalığını yaşıyor. Yaşlıları ve engelli vatandaşları tatil kamplarında yıl boyunca birer hafta süreyle ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri de okullar tatil olunca yaz aylarında konuk ediyor.

Kamplara misafir olan Başkentlilerin, ulaşım masrafları dahil her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Temizlik ve hijyenin üst düzeyde tutulduğu tesislerde konaklayan 60 yaş üzeri, kimi işçi, kimi memur emeklisi, kimi de ev hanımından oluşan konuklar, eğitim öğretim döneminde başarılı olmuş öğrenciler, yanlarında bir refakatçiyle kamplara katılan engelli vatandaşlar, dört dörtlük tatil yapıyor.

Kamplarda bulunan Büyükşehir yetkilileri ile uzman personel ve eğitmenler gözetiminde eğlenceli aktivitelere, gezilere katılan konuklar, tertemiz mutfaklarda çıkan birbirinden lezzetli yemeklerle ağırlanıyor.

Her şeyin düşünüldüğü tesislerdeki hizmet anlayışı sayesinde yaşlılar ikinci baharlarını yaşıyor, çocuklar yorucu eğitim maratonunun stresini atıyor, engelliler da sunulan imkanlar dolayısıyla zorluk çekmeden hoşça vakit geçiriyor.

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