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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir aile yaşam merkezi Osmanlı Aile Yaşam Merkezi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir aile yaşam merkezi Osmanlı Aile Yaşam Merkezi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ETLİK’TE YAPIMIBÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANAN OSMANLI AİLE YAŞAMMERKEZİ’NDE PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e, yeni bir aile yaşam merkezi daha kazandırıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan merkezde, peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen karma fonksiyonlu yapıya sahip Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Pazar alanı bünyesinde gençlik merkezi, hanımlar lokali, yaşlılar ve engelliler merkezi, çocuk kulübü, kapalı pazar alanı, 140 araçlık otopark, bay bayan yüzme havuzları, spor salonları, hamam, sauna ve buhar odaları yer alıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, “Ankara’ya modern bir tesis daha kazandırıyoruz” dedi. Üçpınar, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde duvar, mermer, seramik kaplamalarının tamamlandığını, kapı, pencere montajlarının ve mekanik imalatların testlerinin yapıldığını söyledi.

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nde peyzaj çalışması yapılmaya başlandığını belirten Üçpınar, bu kapsamda çevre düzenlemesi ve tretuvar çalışmaları yapılacağını kaydetti.

 

-MERKEZDE YER ALAN BİRİMLER-

Toplam inşaat alanı 28 bin 400 metrekare olan Osmanlı Aile Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan birimler şunlar:

Okuma, internet, müzik vb eğitim odaları, özel kurs odaları, oyun salonları, kabul salonu, kapalı pazar alanı, kadın-erkek spor-fitness salonları, açık-kapalı-engelli otoparkları, kadın-erkek yüzme havuzları,  hamam, sauna ve buhar odaları ile çocuk oyun alanı.

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