Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 153 Mavi Masa yenilendi

ARTAN NÜFUSUYLA BAŞKENTLİLERE DAHA HIZLI ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN PERSONEL SAYISI ARTIRILAN VE FİZİKİ ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLEN MAVİ MASA, 7/24 SAAT HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK.

İstek, şikayet ve önerileri dinleyen ve anında çözüm üreten “ 153 Mavi Masa ” yenilenen yüzüyle 7 gün 24 saat Başkentlilere hizmet ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ayrıca belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak amacıyla Mavi Masa’daki personel sayısını artırdı.

PERSONEL SAYISI 104’E ÇIKARILDI

Artan Başkent nüfusuna bağlı olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı ve sorunları en kısa sürede gidermeyi hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, mevcut Mavi Masa personel sayısını 70’ten 104'e çıkardı. Mavi Masa’da yapılan bir başka değişiklik de fiziki şartların iyileştirilmesi oldu. Personelin hem konforlu hem rahat hem de verimli çalışmasını sağlamaya yönelik fiziki şartlar değiştirilerek yenilendi. Mavi Masa’ya tüm personel için fizyolojik rahatsızlıkları önlemeye yönelik ergonomik ve bel destekli koltuklar alınırken, molalarda kullanılmak üzere dinlenme odaları ve mutfak da yapıldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ KULLANIMI

Hem telefonla hem de yüz yüze vatandaşla iletişim kuran Mavi Masa operatörlerine, dünyadaki çağrı merkezlerinde de kullanılan ses kalitesi yüksek en son teknoloji kulaklıklar alındı. Ses yalıtımı da yapılan Çağrı Merkezi’nde dışarıdan herhangi bir sesin çağrıya karışmasının engellenmesi ve vatandaşa sesin daha anlaşılır iletilmesi amaçlanıyor.

1.5 MİLYON ÇAĞRI REKORU

Yenilenen yüzüyle Başkentlilerin karşılaştığı sorunları çözmeye hazır olan Mavi Masa personeli, 3 vardiya şeklinde ve 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak aralıksız çalışıyor. Son bir yılda 1.5 milyon çağrıyı cevaplayan Mavi Masa, 442 bin 801 başvuru alarak yeni bir rekora daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası başta olmak üzere Sıhhıye, Batıkent ve Kızılay metro istasyonlarında bulunan Mavi Masa operatörleri, gerek yönlendirme gerekse bilgilendirme yaparak vatandaşlara güler yüzlü hizmet vermeyi sürdürüyor.

7/24 SAAT ÇÖZÜM MASASI