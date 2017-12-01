ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ANKARA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DAĞITIMI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

-BAŞKAN DOÇ.DR. TUNA:“AMATÖR SPORLAR ÇOK ÖNEMLİ. GENÇLİĞİMİZİN, KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK KALMASI VE GERÇEKTEN DÜNYA ÇAPINDA SPORCULARIMIZIN YETİŞMESİNE VESİLE OLACAĞI İÇİN AMATÖR SPORLARA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin, spor malzemesi desteği, Ankaralı amatör sporcular ı sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi’nce Başkent’te sportif faaliyet gösteren 227 spor kulübüne farklı amaçlarla kullanılmak üzere, 227 bin parça spor malzemesi desteği sağlanması nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu ’nda düzenlenen törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile sporcuları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Atatürk Spor Salonu’nu dolduran sporcu gençlere seslenirken, desteklerin devam edeceğini söyledi. Başkan Tuna, sözlerine şöyle devam etti:

“Değerli kardeşlerim; amatör sporlarla ilgili olarak Hükümetimizin ciddi çalışmaları var. Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi destekleri var, federasyonlarımız hakeza öyle. Bizler de yerel yönetimler olarak imkanlarımız ölçüsünde amatör sporculara, amatör sporlara ‘Çorbada tuzumuz olsun’ şeklinde böyle bir desteği sağlamaya gayret ettik. Bundan sonra da inşallah desteklerimizin imkanlarımız ölçüsünde devam edeceğini ifade etmek istiyorum.”

-“SPOR, GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUYOR”

Sporun, gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini önlediğini ve dünya çapında en önemli faaliyet olduğunu belirten Başkan Tuna, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tabii ki amatör sporlar çok önemli; gençliğimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve gerçekten dünya çapında sporcularımızın yetişmesine vesile olacağı için amatör sporlara çok önem veriyoruz. Bu konuda başta Hükümetimiz ve federasyonlarımız, kulüp yöneticilerimiz, siz sporcu kardeşlerimizle el ele vererek, bizler de imkanlarımız ölçüsünde her türlü destek ve katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu toplantının da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Sağolun varolun, Allaha emanet olun.”

-AMATÖRLERDEN BAŞKAN TUNA’YA TEŞEKKÜR

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu da amatör sporun hem merkezi yönetim, hem de yerel yönetimler için sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekerek, Ankara’da sporun gelişmesi için işbirliği gerektiğini kaydederek, Başkan Mustafa Tuna’ya, amatör spora verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Kandazoğlu, “Her zaman yanımızda olacağınıza inanıyor ve desteğinizi bekliyoruz ” dedi.

-YİĞİNER’DEN, ANKARAGÜCÜ’NE DESTEK TALEBİ…

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da konuşmasında amatör spor olmazsa hiçbir zaman profesyonelliğin olamayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Çünkü işin temelinde amatör ruh var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzu bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için yürekten kutluyorum, malzeme dağıtımının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise “Yıllardır özlediğimiz tablo buydu arkadaşlar" diyerek başladığı konuşmasında, “Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’ya şahsım ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. Bu desteklerinin her sene artarak devam etmesini diliyorum, kutluyorum. Bununla birlikte biliyorsunuz Ankaragücümüz güzel bir ivme yakaladı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Ankara’nın takımı Ankaragücü’ne de destek olmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

-BAŞKAN TUNA’YA PLAKET

Konuşmaların ardından Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin amatör kulüplere sağladığı malzeme desteği nedeniyle Başkan Mustafa Tuna’ya bir plaket takdim etti.

Başkan Mustafa Tuna ’da, Ankara’yı Süper Lig’de temsil eden ve programa misafir olan kulüpler Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor’un temsilcilerine teşekkür etti.

-MALZEMELER HARİKALAR DİYARI’NDAN DAĞITILACAK…

Törenin sonunda açıklama yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara’da sportif faaliyetlerde bulunan 227 amatör spor kulübüne, her biri 100’er kolilik eşofman takımı, krampon, forma, futbol topu, antrenman forması, tekmelik ve yağmurluktan oluşan toplam 227 bin adet spor malzemesinin Sincan Harikalar Diyarı’nda kulüplerin yetkililerine teslim edileceğini belirti.

-AMATÖR KULÜP YÖNETİCİLERİ MUTLU…

Büyükşehir Belediyesi’nin malzeme desteğinden yararlanan kulüp yöneticilerinden bazıları düşüncelerini şu şekilde anlattılar.

Hüseyin Ulusoy (Çankaya Gençlik Spor As Başkanı) : Başkanımız Mustafa Tuna’ya çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını da bekliyoruz. Takımımızda 3 branşımız var; futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere üç branşta 98 sporcumuz var. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı malzeme desteği ile çok mutlu olduk. Ayrıca çok güzel bir organizasyonla bizleri buluşturdu, kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Yusuf Çuhadar (Ankara Altın 11 Spor Kulübü ve Alkula Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Antrenör): Futbol ağırlıklı faal olarak 350 sporcumuz kulüplerimizde spor yapıyor. Bu yardımlar bizim için çok anlamlı. Kendi imkanlarımızla Ankara’da spor faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtararak topluma kazandırmak en büyük amacımızdır. Bu yardımlar bizim bütçemizden malzeme masrafları için ayıracağımız miktara, büyük destek oldu. Büyükşehir Belediyemize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz.

Okan Altındağ (11 Ateş Spor Kulübü Başkan Yardımcısı) : Amatör kulüpler, profesyonel kulüplere sporcu yetiştirirler. Bu açıdan amatör kulüplerin yaşatılması, profesyonel kulüpler için de hayati önem taşımaktadır. Bu yardımların amatör kulüplerimize çok önemli faydası var. Biz çok eski bir kulübüz. Ancak kulüplerimiz maddi açıdan can çekişir durumda. Sporcularımıza malzeme desteği bize nefes aldıracak kadar önemli. Dolayısıyla bu yardımlar için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz, Başkanımız Mustafa Tuna’ya da başarılarının devamını diliyoruz.