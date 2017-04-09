ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN “HEMŞEHRİ GRUPLARI”NA DESTEĞİ SÜRÜYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANKARA’DA YAŞAYAN 350 BİNE YAKIN KIRŞEHİRLİ'NİN BİR ARAYA GELİP, ETKİNLİKLERİNİ YAPABİLMELERİİÇİN ALTINPARK’TA “KIRŞEHİR EVİ” YAPIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Hemşehri Grupları”na kültürel ve mekansal desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara’da yaşayan Kırşehirlilerin buluşmalarını gerçekleştirebilmeleri, toplantılarını yapabilmeleri için Altınpark’ta “Kırşehir Evi” yapılıyor.

Şafaktepe Parkı’nda Yozgatlılar için, Altınpark’ta da Çankırı ve Çorumlu vatandaşlar için yer tahsisi yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kırşehirlilere “Bahar hediyesi” sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırşehirliler Vakfı için yaptırılan “Kırşehir Evi” açılışa hazır hale geldi. Kırşehir Evi’nin açılışı, 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

-VAKIF ÜYESİ ALAN’DAN BAŞKAN GÖKÇEK’E TEŞEKKÜR

Kırşehirliler Vakfı üyesi Avukat Mehmet Ali Alan, Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara’da yaşayan 350 bin civarındaki Kırşehirlinin bir araya gelebilmesine, kültürel ve eğitim programlarını yapabilmesine imkan sağlamak amacıyla Kırşehirliler Vakfı’na Altınpark’ta bir yer tahsis ettiğini belirtti.

Kırşehir’in Hacıbektaş-ı Veli’den Ahi Evran’a önemli değerleri yetiştirdiğini hatırlatan Alan, “Geçmişten alacağımız ilhamı geleceğe kullanacağız. Bu imkanı bize sağlayan Başkanımız Melih Gökçek’e şükranlarımızı sunarız” dedi.