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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom'da bulunan binasına saldırı!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom'da bulunan binasına saldırı!
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN HİPODROM'DAKİ ANABİNASINA, DÜN GECE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE 3 EL ATEŞ EDİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom'da bulunan binasına, dün gece kimliği belirsiz kişilerce, araç içinden 3 el ateş edildiğini, şans eseri binada kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Twitter hesabından, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı” ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın bulunduğu katlara isabet eden kurşunların yol açtığı hasarın görüntülerini paylaşan Başkan Gökçek, “Dün gece bir araçtan, Belediye binamızın 3, 11 ve 16. katlarına isabet eden 3 el atış yapılmıştır. Belediye binası o anda boş olup, herhangi bir yaralı yoktur. Bir sarhoşun atışı mıdır, yoksa bir teröristin atışı mıdır, polisin çalışmasıyla inşallah ortaya çıkacaktır” mesajını paylaştı.

Kurşun sıkanlara da çağrıda bulunan Başkan Gökçek, “Amaç, göz korkutmaksa, boş binaya gece kurşun sıkmak, korkaklığın ta kendisidir. Hak bildiğimizden bir adım geri dönen namerttir” açıklamasını yaptı.

 

-“İRFAN DEĞİRMENCİ’YE GEÇMİŞ OLSUN”

Sunucu ve Gazeteci İrfan Değirmenci’nin evinin kurşunlanmasını da değerlendiren Başkan Gökçek, “İrfan Değirmenci'nin de evi kurşunlanmış. Muhtemelen her iki yere kurşun sıktıran, aynı ellerdir. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler. Türkiye, Batı'nın ve FETO’nun talimatlarıyla oynanan bu oyunlara düşmeyecektir.  İrfan Değirmenci'ye geçmiş olsun diyorum. Fikren taban tabana zıt olsak da teröre karşı ortak tavır almak, boyun borcumuzdur” dedi. 

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