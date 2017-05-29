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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, İFTAR ÇADIRLARI, İKİNCİ GÜNÜNDE DE DOLDU TAŞTI

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, İFTAR ÇADIRLARI, İKİNCİ GÜNÜNDE DE DOLDU TAŞTI
TÜRKİYE’NİN EL YAZMASI EN BÜYÜK KUR'AN-I KERİM’İ, KANUNİSULTAN SÜLEYMAN’IN KABE’YE YAPTIRDIĞI KABE KAPISI İLEOSMANLI DÖNEMİ KABE ÖRTÜLERİ VE HAT SANATI ESERLERİOLMAK ÜZERE PEK ÇOK KUTSAL EMANET, ALTINPARK’TASERGİLENECEK..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale gelen ramazan iftar çadırları, bu yıl da ev tadında dev sofraların kurulduğu, binlerce Başkentli'nin buluştuğu, birlikte oruç açtığı adresler oluyor.

Başkent’in 9 ayrı noktasında kurulan iftar çadırlarının ikinci gün menüsü, yine EGO’nun mutfaklarında hazırlanan ezogelin çorba, çiftlik kebabı, pilav ve yoğurt oldu.

Başkentlilerin, aileleriyle, dost ve arkadaşlarıyla geldiği iftar çadırları, ramazan ayının 2. gününde de doldu taştı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte çadırlar önünde uzun kuyruklar oluşturan Başkentliler, sırayla yemeklerini aldılar, özenle hazırlanmış sofralarda yerlerini oturup, televizyonda iftar saatini beklediler. Sıcak sohbetlerin edildiği sofralarda, iftar saatinin gelmesiyle birlikte 4 çeşit yemekle oruçlarını açan Başkentliler, hep birlikte dua ettiler.

Büyükşehir Belediyesi’nin 9 noktadaki ramazan çadırları, bu özel ay boyunca devam edecek. Ayrıca ramazan ayına özel etkinliklerle dolu program da yarın (30 Mayıs Salı) Altınpark’ta başlayacak. Etkinlikler kapsamında; Türkiye’nin el yazması en büyük Kuran-ı Kerim’i, Kanuni Sultan Süleyman’ın Kabe’ye yaptırdığı kapı, Osmanlı dönemi Kabe örtüleri, hat sanatı eserleri olmak üzere pek çok kutsal emanet, Altınpark’ta sergilenecek. Ayrıca konserler, tiyatro ve kukla gösterileri gibi etkinliklerin yanı sıra çocuklar için eğlence atölyeleri, çocuk oyun alanları da yine Altınpark’ta yarından itibaren Başkentlileri ağırlamaya başlayacak. 

-BAŞKENTLİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR…

Dev iftar soflarında ramazan ayının manevi ruhuna uygun şekilde bir araya gelerek, hep beraber aynı sofrada oruç açma ayrıcalığını yaşayan  Başkentliler, Büyükşehir Belediyesi’ne iftar çadırları için teşekkür ettiler. Vatandaşlardan bazıları,  görüşlerini şöyle dile getirdiler: 

Ahmet İpek (27 - işçi): 7 yıldır Sincan’da oturuyorum. Her yıl mutlaka bu iftar çadırlarına geliyorum. Çok güzel buluyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Yemekler harika. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. 

Alican Taş (19 - öğrenci): Küçüklüğümden beri Sincan’dayım ve başladığından beri bu çadırlara mutlaka geliyorum. Yemekler 10 numara, 5 yıldız. Başkanımız Melih Gökçek’e çok teşekkür ediyorum, kendisi bir baş tacı. 

Ümit Bilir (18 - çalışıyor): Sincan’da oturuyorum. Ben de kurulduğundan beri burada açıyorum oruçlarımı. Yemekler çok güzel, Allah razı olsun. Melih Gökçek’e ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ev tadında yemekler. Çok güzel. 

Doğan Taş (18 - öğrenci):  10 senedir her ramazanda gelirim bu iftar çadırlarına. Yemekler çok güzel. Genelde arkadaşlarımla geliyoruz, oruç açıp, sohbet ediyoruz.

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