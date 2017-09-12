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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat kursları için kayıtlar başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat kursları için kayıtlar başladı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ZEREFŞAN NAKIŞHANESİ,FOMGET HALKOYUNLARI VE KOROLAR İÇİN YENİ DÖNEMKURS KAYITLARI BAŞLADI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Zerefşan Nakışhanesi’nden FOMGET halkoyunlarına, Türk Sanat Müziği Korosu’ndan Türk Halk Müziği Korosu’nu kadar Başkent’in pek çok sanat dalındaki kurs kayıtları başladı.

Başkentlileri sanatın hemen her dalıyla buluşturan ve keşfedilmemiş yetenekleri ortaya çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurslarına  ilişkin bilgiler şöyle:
 
-ZEREFŞAN NAKIŞHANESİ:
Zerefşan Nakışhanesi’nde verilen kursta Başkentliler; Türkkari minyatür sanatı, güzel yazı sanatı kaligrafi, uygun desen ve motiflerin işlendiği Kaati ve ebru gibi ilgi gören sanatları öğrenebilecek. 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak kursa kayıt olmak için kimlik fotokopisi ve 1 fotoğrafla, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Kültür Merkezi’ne başvuruda bulunmak yeterli olacak.
 
-FOMGET HALK OYUNLARI TOPLULUĞU:
Kurs kayıtları başlayan FOMGET Halk Oyunları Topluluğu'na; 10-13 yaş çocuk grubu, 16 ve 30 yaş gösteri ve yarışma grubu ile 30 yaş üstü hobi grupları olmak üzere 3 ayrı topluluk oluşturulacak. Bu gruplardan birinde yer almak isteyen Başkentliler; kimlik fotokopisi ve 3 fotoğrafla, Şafaktepe Kültür Merkezi'ne başvuruda bulunabilecek.  
 
-TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU:
Pazar günleri saat 10.00-12.00 arasında alınan başvurular kapsamında; elemeler ve provalar, Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Koro, 18-55 yaş aralığındaki 80 kişiden oluşturulacak.
 
-TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU:
Türk Sanat Müziği Korosu’na da 18 -50 yaş aralığındaki yetenekli kişiler seçilecek. Başvuru, eleme ve provalar yine pazar günleri; Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde saat 12.00-14.30 saatleri arasında yapılıyor.

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