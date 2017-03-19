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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Makineli Kırkımcı Yetiştirme Kursları” devam ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Makineli Kırkımcı Yetiştirme Kursları” devam ediyor
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, “MAKİNELİ KIRKIMCIYETİŞTİRME KURSLARI”NIN İKİNCİSİ YARIN (20 MART) GÜDÜL İLÇESİ’NDE BAŞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, üreticilere destek amacıyla gerçekleştirdiği “Makineli Kırkımcı Yetiştirme Kursları” devam ediyor.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’nın, hem yurtiçi ve yurtdışında aranan meslekler arasında yer alan kırkımcı açığını kapatmak hem de profesyonel kırkımcılar aracılığıyla tiftik ve yapağıda kaliteyi artırmak amacıyla düzenlediği kurslardan ikincisi Güdül İlçesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ilk olarak geçen yıl Beypazarı’nda düzenlenen ve büyük ilgi gören kursların ikincisi yarın (20 Mart Pazartesi) Güdül’de başlayacak. 

 

-“ÇOK OLUMLU SONUÇLAR ALDIK”

Kırkımcı yetiştirme eğitimi ile ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, şunları söyledi:

“Geçen yıl Beypazarı’nda yaptığımız eğitimlerin sonuçları çok olumlu oldu. Bu yıl Güdül ilçemizden başlayarak eğitimlerimizin devamını getireceğiz. Kırkımın hem ülkemizde hem de dünyanın diğer ülkelerinde ne kadar önemli olduğunu, kırkımcılık mesleğinin ise ne kadar aranan ve kazançlı bir meslek haline geldiğini yaptığımız çalışma ve projelerle gördük. Ülkemizdeki başarılı kırkımcılar, yurtdışından teklifler aldı. Bu sayede hem mesleğin kaybolmasının önüne geçmek, kazancı bol ve geleceği olan bu mesleği ülkemizde sürdürmek hem de profesyonel kırkımcılarla tiftik ve yapağıda uluslararası standartlarda ürün elde etme noktasında önemli bir aşama kaydetmiş olduk.”

 

-MAKİNALI KIRKIMIN ÖNEMİ… 

Büyükşehir Belediyesi olarak yapağının ve tiftiğin değerlenmesi için projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Güven, "Bu ürünlerin değerlenmesi için ilk adım olarak profesyonel, makineli ve uluslararası standartlarda kırkım yapılması gerekiyor. Makineli kırkım, standardı yükselttiği gibi, zamandan da tasarruf edilmesini sağlıyor. Elle bir koyun 10-15 dakikada  kırkılırken, makine ile 3-4 dakikada kırkılabiliyor. Ayrıca makineyle kırkılan yünün verimi daha fazla oluyor.  Hem daha kaliteli üretim elde ediliyor, hem de dünya standartlarında sonuç alınıyor” dedi. 

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