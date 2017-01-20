Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tatil kampları, geçen yıl da hiç boş kalmadı

KAMPLARDA, OKULLARIN YAZ TATİLİ SÜRESİNDE BAŞARILI ÖĞRENCİLER, YIL BOYU DA YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARBİRER HAFTA TATİL YAPIYOR

Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü kamplarında 2016’da 10 bin 845 kişi ağırlandı. Kamplarda, okulların yaz tatili süresinde başarılı öğrenciler, yıl boyu da yaşlı ve engelli vatandaşlar birer hafta tatil yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 22 yıldır sürdürdüğü hizmetle, toplam 65 bin 736 kişiye tamamen ücretsiz olmak üzere birer hafta süreyle tatil yapma imkanı sunuldu.

Başarılı öğrencileri okullar tatile girince, yaşlıları ve engellileri de yıl boyunca tatil kamplarında ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, konuklarını, Ankara’dan kendilerine tahsis edilen otobüslerle alarak, doğal ve tarihi güzelliklere sahip Akçakoca, Akçay ve Kesikköprü kamplarına gönderiyor.

Kamplarda yaşlılar, engelli vatandaşlar ve başarılı öğrenciler, gruplar halinde birer haftalık devrelerde ağırlanıyor.

Temizlik ve hijyenin üst düzeyde tutulduğu ve çeşitli imkanların sunulduğu tesislerdeki hizmet anlayışı sayesinde yaşlılar ikinci baharlarını yaşarken, çocuklar yorucu eğitim maratonunun stresini atıyor, engelliler ise sunulan imkanlar dolayısıyla, zorluk çekmeden hoşça vakit geçiriyor.

Kamplarda bulunan Büyükşehir yetkilileri, uzman personel ve eğitmenler gözetiminde çeşitli aktivitelerde eğlenen konuklar, tarihi ve turistik bölgelere düzenlenen gezilere de katılıyor.

-KAMPLAR HAYRAN BIRAKIYOR…

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonrasında Başkentlilerin hizmetine sunulan Altınoluk-Akçay Kampı, doğası ve tarihi yerlere yakınlığıyla göz dolduruyor. Her akşam çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, konukların eğlenmeleri için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kampta, Çanakkale-Gelibolu'daki şehitlikler de ziyaret ediliyor. Kampta bulunan gruplar, küçük gruplara ayrılarak, belirlenen günde Büyükşehir tarafından tahsis edilen otobüs ve rehber eşliğinde Çanakkale Şehitlerini ziyaret ediyor. Bir günü burada geçiren konuklar, rehberlerin etkileyici anlatımlarıyla, bölgede yaşananları öğreniyor, şehitlere dualar edip manevi bir yolculuğa çıkıyor. Konuklar, özellikle Çanakkale Şehitliklerine yapılan anlamlı ziyaretten oldukça memnun kalıyor.

-YEŞİL İLE MAVİNİN BULUŞTUĞU YER, AKÇAKOCA

Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara dışında hizmet veren bir tesisi de Akçakoca’da bulunuyor. Konukların huzurlu bir ortamda dinlenerek yılın yorgunluğunu attığı Akçakoca Kampı, denizin mavisi ile doğanın yeşilinin buluştuğu bir noktada olması nedeniyle, “Batı Karadeniz’in incisi” olarak tanımlanıyor. Sosyal, kültürel aktiviteler ve gezilere katılarak unutamayacakları bir tatil geçiren konuklar, Fakıllı Mağarası, Ceneviz Kalesi, Aktaş Şelalesi başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor.

-KESİKKÖPRÜ’DE STRES ATIYORLAR

Büyükşehir Belediyesi’nin, Akçay ve Akçakoca tatil kamplarının yanı sıra Ankara’da bulunan Kesikköprü Kampı, yaşlılar, engeliler ve öğrencilere devreler halinde hizmet veriyor. Kesikköprü Kampı, bünyesinde barındırdığı aktivite alanlarının çeşitliliği nedeniyle, özellikle öğrencilerin ilgisini çekiyor. Kampta, masa tenisi, bilardo, masa futbolu, satranç, futbol, basketbol, voleybol gibi aktivitelere katılabilen konuklar, stres atıyor.