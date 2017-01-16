ANKARA BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN ZABITALARI, KIZILAY'IN ÇAĞRISI ÜZERİNE, KAN BAĞIŞINDA BULUNUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin zabıta teşkilatlarında çalışan personel, Kızılay’ın “Kan Ver, Hayat Kurtar” sloganıyla başlattığı çağrı üzerine, kan bağışında bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Sıhhiye Hanımeli Sokak’ta bulunan merkezinin önüne gelen Kızılay’ın seyyar kan bağışı otobüsünde zabıtalar, 2 gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında kan bağışında bulunacak.

200 ünite kan bağışının yapılacağı kampanya kapsamında, bugün Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçenin zabıta personeli kan bağışına katıldı. Kalan 12 ilçenin zabıtaları da yarın kan verecek.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, kanın, yapılamayan bir madde olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle kampanyaya katkıda bulunmak, hem vatani hem de vicdani bir görev. Biz de buna, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri zabıta müdürlüklerimizle bir katkıda bulunmak ve destek vermek istedik” dedi.