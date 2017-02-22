ANKARA BÜYÜKŞEHİR ZABITA EKİPLERİ, BAŞKENT’TE DEĞİŞİK SEMTLERDE DİLENCİ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 80'e yakın dilenciyi yakalayarak, Dilenci Toplama Merkezi'ne götürdü.

Büyükşehir Zabıta ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, dilencilerin yoğun olarak bulunduğu kavşaklarda ve yaya yoğun bölgelerde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplamaya çalışan dilencileri tek tek topladı.

Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, İlçe Belediye ve Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak dilencileri topladıktan sonra, kendilerine yaptıklarının doğru olmadığını, insanların duygularının sömürülmemesi gerektiğini anlattıklarını belirtti. Günde ortalama 40 dilencinin yakalandığını ifade eden Karabudak, bunların arasında komşu ülkelerden gelenlerin de bulunduğunu kaydetti.



-“DİLENDİRMEK DE SUÇ…”

Dilenmenin Kabahatler Kanunu kapsamında suç olduğunu ve bununla ilgili işlem uygulandığını belirten Karabudak, şunları söyledi:

“Türk Ceza Kanunu’na göre ‘dilendirmek’ de suçtur. Emniyet Müdürlüğü ile koordine içinde, dilendiren kişiler için de adli işlem uygulanacak. Vatandaşlarımızdan tek istirhamımız, bu kişilere para vermesinler. Çünkü bir rant oluşturuyor. Dilenci bu hazır paraya alıştığı için hoşuna gidiyor. Çünkü emeksiz bir para. Bunun yerine, lütfen doğru insana, doğru zamanda, doğru yerde bu parayı verelim ve doğru insanın rahat etmesini sağlayalım. Başkentimiz için ilgili kurumlarımızla koordine içerisinde çalışıyoruz. Her kurum, sorunun çözümüne destek vermek adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor."