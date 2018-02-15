Ankara Çayının Etlik Caddesi ile Hipodrom Caddesi Arasının Rehabilitasyonu İşine Ait Sözleşme İmzalandı

Hatice Kasapoğlu / Editör

Türkiye’nin Başkent Ankara’ya yakışır bir projeye daha imza atıyoruz.Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda, Ankara İlimizi Gerdanlık gibi saran zarif ve estetik projeler ile buluşturan DSİ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğümüz, Ankara ilimizde yer alan yerleşim yerlerini ve tarım alanlarını taşkın zararlarından korumak amacıyla stratejik noktalarda çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Başkentin Yeni Gözdesi Olacak Ankara Çayının Etlik Caddesi ile Hipodrom Caddesi Arasının Rehabilitasyonu işine de başlıyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları üzerine, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara İlimizin yerleşim birimlerini ve arazilerini taşkın zararlarından korumak için ihalesini gerçekleştirdiğimiz, Ankara Çayının Etlik Caddesi ile Hipodrom Caddesi Arasının Rehabilitasyonu İşine Ait Sözleşme, 15.01.2018 tarihinde DSİ 5. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar ile Tuna İnşaat ve Muzaffer Kaygın İnşaat Ortak Girişimi arasında imzalandı.

Bu projede, işe ait bütün unsurların Başkent Ankara’ya yakışır şekilde gerçekleştirilecek şekilde yapılacak Ankara Çayının Etlik Caddesi ile Hipodrom Caddesi Arasının Rehabilitasyonu Projesi kapsamında; 2471 metre Çift Taraflı Dik Kanallı Betonarme Taşkın Koruma Duvarı, 1 adet betonarme köprü, 2471 metre ferforje, galeri ve servis yolu imalatı yapılarak, Başkentin yeni gözdesi bir çalışma alanı olarak Ankara’ya kazandıracaktır.

Ankara ilimize hayırlı olsun.