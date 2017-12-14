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Ankara Devlet Opera ve Balesi, Devlet Sanatçısı Besteci Okan Demiriş’in IV. Murat Operasını Dev Bir Kadro ile Ankara Seyircisi ile Buluşturuyor

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Ankara Devlet Opera ve Balesi, Devlet Sanatçısı Besteci Okan Demiriş’in IV. Murat Operasını Dev Bir Kadro ile Ankara Seyircisi ile Buluşturuyor
Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2010 yılında kaybettiğimiz Türk Operası’nın büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’in "IV. Murat" Operasını 16 Aralık’ta Ankaralı sanatseverler ile buluşturacak.

3 Mayıs 1980 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsile yakın kapalı gişe oynayan "IV. Murat" Operasında 2017- 18 sezonunun başlıca rollerini IV. Murat: Erdem Baydar / Tuncay Doğu / Özgür Savaş Gençtürk / Şafak Güç (Antalya DOB Konuk), Kösem Sultan: Sayra Seyhan Geçim / Reyhan Görbil / Mehlika Karadeniz dönüşümlü olarak seslendirecekler.

Librettosu Turan Oflazoğlu’na ait üç perdelik opera, Haldun Özörten, tarafından dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışı ile seyirciye sunuluyor.

IV. Murat Operası, Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın yaşam öyküsünün anlatmaktadır.
Eserin Orkestra Şefleri Sunay Muratov / Murat Kodallı, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, koro şefi Giampaolo Vessella, ışık Bülent Arslan ve koreografi Deniz Alp imzasını taşıyor.

IV.MURAT (OPERA/ 3 PERDE )

Tarih:16 Aralık Cumartesi

Saat: 20: 00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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