Ankara Devlet Opera ve Balesi; Johan Strauss’un üç perdelik opereti Çingene Baron’u sahneliyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi; 8 Nisanakşamı klasik Viyana operetlerinin şaheserleri arasında yer alan Johan Strauss’un üç perdelik opereti Çingene Baron’u sahneliyor.

Viyana Valsi’ne zenginlik katarak, tüm dünyaya yayılmasını başarmış olan JohanStrauss’un eserleri arasında en çok oynananlardan biri olan Çingene Baron; Macar Halk Müziği’nden etkilenilerek yazılmış olup, renkli ve zengin müzikal yapısı sayesinde yüzyılı aşkın bir süredir dünya sahnelerinde sanatseverler ile buluşuyor.

Çingene Baron’un konusukısaca şöyle: Ailesinden kalan toprakları geri almak için gelen Barinkay arazilerinin domuz tüccarı Zsupan tarafından işgal edildiğini görür. Arazileri geri almak için Zsupan’ın kızı Arsena’ya talip olduğunu belirtir. Ancak Arsena başka birini sevdiğinden evleneceği kişinin Baron olması şartını koşarak Barinkay’ı reddeder. Elinde hiçbir şey kalmayan Barinkay çingeneler tarafından Baron ilan edilir. Ancak Barinkay artık Arsena’yı istemediğini ve güzel sesli çingene kızı Saffi’ye aşık olduğunu söyler.Ancak Saffi’nin çingene değil de bir Türk Paşasının kızı olduğunu öğrenince ona layık olmadığını düşünür ve orduya katılır. Savaşta gösterdiği üstün başarıyla bu sefer gerçekten Baron ilan edilen Barinkay’ın artık Saffi ile evlenebilmesi mümkündür.

ÇİNGENE BARON (Operet/ 3 Perde)

Orkestra Yönetmeni: Nezih Seçkin, AlessandroCedrone,Sahneye Koyan: Gürçil Çeliktaş, Koreografi: Nilgün Bilsel Demireller, Dekor:Nihat Kahraman, Kostüm: Nursun Ünlü, Işık: Tahsin Çetin

Tarih:8 Nisan 2017, Cumartesi

Saat:20:00

Yer: Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus – Ankara)

Bilet satış yerleri: Opera Gişesi