Ankara Devlet Opera ve Balesi; Sevgililer Günü Konseri ile Ankaralı sanatseverlerle buluşacak

Her biri farklı renkler taşıyan Three Anatolian Sopranos ve 3 Basses’in bir araya gelmesiyle oluşturulmuşiki ayrı grubun, Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan konserinde aşka dair aryalar, film müzikleri ve türküler seslendirilecektir.
Türkiye ve dünya sahnelerinde de başarılarını kanıtlamış ve ses getiren konser ve temsillerde yer almış olanDevlet Opera ve Balesi sanatçılarından 3 soprano; Çiğdem Önol, Funda Saltaş, Esin Talınlı ve 3 bas; Zafer Erdaş, Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatmayı amaçlıyorlar.
Sevgi ve aşkın, sanatın büyüsü ile anlatılacağı bu özel konser; Naci Özgüç’ün orkestra şefliğinde Leyla Gencer Sahnesi’nde sahnelenecek.
SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ (KONSER / 2 PERDE)
Orkestra Şefi-Naci Özgüç, 3 Soprano- Çiğdem Önol, Funda Saltaş, Esin Talınlı , 3 Bas- Zafer Erdaş, Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu
Tarih:14 Şubat 2018,Çarşamba
Saat:20.00
Yer:Leyla Gencer Sahnesi
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