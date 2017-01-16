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Ankara Devlet Opera ve Balesi; ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operasını sanatseverlerle buluşturacak

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Ankara Devlet Opera ve Balesi; ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin “La Boheme” operasını sanatseverlerle buluşturacak
​HenriMurger’in yazmış olduğu “Bohem Hayatından Sahneler” adlı romanından hareketle operaya uyarlanan eserin konusu; nakışçı olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşka odaklanır. Genç aşıkların mutluluğu, hastalık ve yoksulluk ile çıkmaza girer.

Puccini’nin La Boheme operasında; sanatçının yoksulluğu hafife alan, hayatın zor yönlerini aldırmazlıkla alt etmeye çalışan davranışı, yaratıcılığının oluşturduğu özgün temalarla karakterize edildiği görülür.

Eser Puccini’nin dramatik dehasını en doğal, en içten ortaya koyduğu yapıtıdır. Hala popülerliğini koruması, doğallığının yanı sıra, konu ile müzik arasında bir bütünlüğün olmasıdır.

18 Ocak 2017 akşamı sahnelenecek olan eserin rejisi Aylin Bozok’a ait. Orkestrayı AlessandroCedrone’nin yönettiği La Boheme operasında dekor tasarımı Talat Ayhan, Kostüm tasarım Gazal Erten, ışık tasarım Fuat Gök imzası taşırken, koro şefliğini MikhailIskrov yapıyor.

LA BOHEME  (OPERA/ 2 PERDE )

Orkestra Şefi(AlessandroCedrone), Sahneye Koyan( Aylin Bozok), Dekor(Talat Ayhan), Kostüm(Gazal Erten), Koro Şefi(MikhailIskrov), Işık(Fuat Gök),

Başlıca Roller

Rodolfo: Aykut Çınar, Murat Karahan, Şenol Talınlı

Mimi: Tuğba Dekak, Funda Saltaş, Esin Talınlı, Feryal Türkoğlu

Marcello: Çetin Kıranbay, Eralp Kıyıcı, Serkan Kocadere

Colline: Özgür Savaş Gençtürk, Mithat Karakelle, Can Kocaay

 

Tarih:18 Ocak 2017,Çarşamba

Saat: 20:00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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