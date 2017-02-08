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ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN “FRİDA”

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ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN “FRİDA”
Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatından kesitler sunan, resimlerine sinen imgeleri sahneye taşıyan eser; küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan güçlü bir kadının öyküsünü anlatıyor.

Henüz altı yaşındayken geçirdiği çocuk felci bacağını etkiler, ardından da genç kızlığı döneminde geçirdiği otobüs kazasıyla omurgası ömür boyu acı çekmesine neden olacak hasara uğrar. Ancak Frida; peşinde dolaşıp duran ölüm meleğine inat, hayata büyük bir tutkuyla bağlanır ve korkularının üstesinden gelir.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu FRIDA’yı ;  Özgür Adam İnanç koreografisi ile 11 Şubat 2017 akşamı Opera Sahnesi’nde  seyirciyle buluşturuyor.

Modern Dans Topluluğu

Modern Dans Topluluğu (MDT) 1992 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara’da kurulmuştur. Şubat 93’te ilk prömiyeri ile profesyonel repertuvar topluluğu niteliğinde sahne üstü faaliyetlerine başlamıştır.

MDT Ankara Opera Sahnesi’nde periyodik olarak verdiği temsiller ve her yıl repertuvarına eklediği yeni eserlerle, temsillerine, yurtiçi ve yurtdışı turnelerine devam etmektedir.

MDT kendi iç eğitiminin yanı sıra  birçok üniversitede çeşitli etkinlikler ve söyleşilerle gençlere modern dansla ulaşmayı başarmış ve birçok üniversitede Modern Dans Bölümü’nün açılmasına öncü olmuştur.

 

FRIDA (Modern Dans) 2 PERDE

Koreografi ve Reji(Özgür Adam İnanç), Müzik (Arturo Marquez, J. Pablo Moncayo, C. Aksel Akın), Yazar ( Füsun Ataman Berke), Işık (Emin Saraçoğlu), Dekor (Aykut Öz),Kostüm (Tülay Usta)

Tarih: 11 Şubat 2017, Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus Ankara (0312) 3107833)

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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