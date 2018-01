Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yeni yıl konseri 3 ve 4 Ocak’ta Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (Ankara DOB) gelenekselleşen yeni yıl konseri 2018 yılında dopdolu içeriğiyle 3 ve 4 Ocak’ta Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Popüler operalardan aryalar ve beğenilen müzikallerden seçkin parçaların seslendirileceği konserde; Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ’nün beğenilen solistleri Seda Aracı Ayazlı, Çiğdem Önol, Ferda Yetişer, Arda Doğan, Şenol Talınlı, Eralp Kıyıcı, Bülent Ateşoğlu, ile gecenin misafir sanatçısı piyanist Burçin Büke ’ye Artun Hoinic’in orkestra şefliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşlik edecek.

Konserlerin biletleri satışa çıktığı ilk dakikalarda tükendi.

BURÇİN BÜKE

1966 yılında İzmir’de doğmuştur. Piyanist olan babasından ilk piyano derslerini aldı. Daha sonra 6 yaşından itibaren Ali Ersümer ile çalıştı. Daha 10 yaşındayken ilk konserini verdi. 11 yaşında 1977 yılında yapılan “Harika Çocuk” sınavını kazandı ve Prof. Mithat Fenmen ile piyano, Prof. İlhan Baran ile de teori ve kompozisyon çalışmalarına başladı.

1979 yılında Sofya Müzik Festivali’nde Türkiye adına sahneye çıktı. 1982 yılında Ankara, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın 11 senelik Yüksek Bölümü’nü 5,5 senede bitirdi. Ve kazandığı devlet bursu ile Almanya’nın Hannover kentinde Müzik Akademisi’nde okumaya gitti. 1984-1989 yıllarında solist ve oda müziği sanatçısı olarak Hannover Yeni Müzik Festivallerine katıldı. 1992 yılında Hannover Müzik Akademisi’nin solistlik sınavını başarıyla bitirdi.

Londra’da Prof. Benjamin Kaplan ve İtalya’da da Prof. Marvulli ile özel olarak çalıştı. Uluslararası Lanciano Piyano Yarışması’nda birincilik aldı. Ayrıca Craydon ve Bilbao yarışmalarında ödüller kazandı.

1993 yılında Berlin’de kurulan “Color of Music” Oda Orkestrası’nın solist ve kurucuları arasındadır.

Burçin Büke, Kuzey Almanya Radyo Oda Orkestrası, Langenhagen Festival Orkestrası, Lanciano Festival Orkestrası, Hannover BigBand Orkestrası ile turneler yapmıştır. Almanya’da Braunschweig, Bremen, Osnabrück festivallerinde başarılı konserler verdi ve çok olumlu kriterler aldı. Almanya dışında Fransa, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, İsrail, Hollanda, Mısır, Estonya, İspanya, Amerika ve İsviçre’de de konserler verdi. 2002 senesinde New York’ta Carnegie Hall’da verdiği konser New York basınında geniş yer aldı.

1996 yılında Londra’da “Steinway Sons” sanatçısı oldu. 1994-1998 yılları arasında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın, 1998’den itibaren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın solist sanatçısı oldu. 2000 yılında My Dream adı altında bir CD yaptı.

2000-2003 yılları arasında Selanik Konservatuarı’nın düzenlediği uluslararası Piyano Festivaline eğitmen ve solist olarak katıldı.

Burçin Büke, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir ve Bursa Senfoni Orkestraları ile çeşitli konserler vermiştir. “ Secret garden” konserlerini yurt içindeki birçok üniversitede seslendirmiş ve konferanslar vermiştir.

Burçin Büke , “For You” isimli bu bestesini eşi için yapmıştır.

Albümleri :

2000 - My dream

2004 - Personal touch

2006 - İt’s time

2007 - Mozart for babies ve secret garden

2009 - Haydn For Babies

2010 - Chopin

2011 - Gözbebeğim

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının Solist sanatçısı olan Burçin BÜKE Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile ilk defa opera sahnesinde yeni yıl konserinde solist olarak sahne alacaktır. Birçok başarılı konsere ve bestelere imza atan sanatçı bu konserde George Gershwin’in “Rhapsody in Blue” eserini seslendirecektir. Konser 3-4 Ocak 2018 saat 20:00 de ADOB sahnesinde gerçekleştirilecektir.

YENİYIL KONSERİ:

Artun Hoinic (orkestra şefi), Fuat Gök (ışık), Seda Aracı Ayazlı, Çiğdem Önol (soprano), Ferda Yetişer (mezzosoprano), Arda Doğan, Şenol Talınlı (tenor), Eralp Kıyıcı (bariton), Bülent Ateşoğlu (bas)

Tarih: 3– 4 Ocak 2018

Saat: 20.00

Yer: Opera Sahnesi