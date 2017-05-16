Ankara Fransız Kültür Merkezi’nden Ramazan konserleri

Ankara Fransız Kültür Merkezi tarafından Altus Organizasyon, Cer Modern ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek konserlerin ilki 1 Haziran’da gerçekleşecek olan Emel Mathlouthi konseri.
Fransız Kültür Merkezi Ramazan konserleri dizisi 9 Haziran’da sahne alacak olan Yer Bakır – Titi Robin beşlisi ile devam edecek ve 21 Haziran’da Kolektif Istanbul konseri ile son bulacak.
Ankara Fransız Kültür Merkezi Ramazan Konserleri programı
1 Haziran Emel Mathlouthi
21.00 Meb Şura Salonu
9 Haziran Yer Bakır - Titi Robin beşlisi
21.00 Cer Modern
21 Haziran Kolektif Istanbul
20.30 Kuğulu Park
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