Ankara Fransız Kültür Merkezi’nden Ramazan konserleri

Ankara Fransız Kültür Merkezi’nin her sene düzenlediği Ramazan Konserleri’nin 2017 programı açıklandı.

Ankara Fransız Kültür Merkezi tarafından Altus Organizasyon, Cer Modern ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek konserlerin ilki 1 Haziran’da gerçekleşecek olan Emel Mathlouthi konseri.

Fransız Kültür Merkezi Ramazan konserleri dizisi 9 Haziran’da sahne alacak olan Yer Bakır – Titi Robin beşlisi ile devam edecek ve 21 Haziran’da Kolektif Istanbul konseri ile son bulacak.

Ankara Fransız Kültür Merkezi Ramazan Konserleri programı

1 Haziran Emel Mathlouthi

21.00 Meb Şura Salonu

9 Haziran Yer Bakır - Titi Robin beşlisi

21.00 Cer Modern

21 Haziran Kolektif Istanbul

20.30 Kuğulu Park