Ankara Fransız Kültür Merkezi’nden Titi Robin Beşlisi “Yer Bakır” konserleri

Titi Robin ve yerel müzisyenlerden oluşan “Yer Bakır” grubu Ankara Fransız Kültür Merkezi Ramazan Konserleri çerçevesinde 9 Haziran’da CerModern’de Türk müzikseverler ile buluşacak.

“Yer Bakır”, yerel enstümanlar ile Anadolu ve Dünya müziğini harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir Melez müzik ziyafeti sunacak.

Bir Yaşar Kemal hayranı olan Melez müziğin Fransız temsilcisi Titi Robin, Türk müzisyenler ile oluşturduğu gruba ve konser dizisine edebiyatımızın en büyük kalemi Yaşar Kemal’in “Yer Demir Gök Bakır” isimli romanından esinlenerek “Yer Bakır” adını vermiş ve müziğini taçlandırmak istemiştir.

“Çocuklarım, sizlerden uzakta, başka kültürlerle temas halinde, başka semaların altında büyümüş olan müzik kompozisyonlarını sizlere sunuyorum. Acaba bu kompozisyonların sesinde, şarkılarında ataların yankısı halen mevcut mudur? Ne değişti, ne kayboldu? Bunlar size ait, benim kuşağım aynı zamanda sizinki.”

Şan : Özlem TANER

Kemençe : Hüseyin YALCIN

Perküsiyon : Burcu YANKIN

Kaval : Sinan CELIK

Gitar, buzuki : Titi ROBIN

Ses rejisi : Metin KAHYAOĞLU

Özlem TANER

Gaziantep’te doğan Özlem Taner 8 yaşında bağlama çalmaya başlar. Liseden sonra Gaziantep Türk Müziği Devlet Konservatuarına giren sanatçı, konservatuar öğrenimini okul birincisi olarak bitirir. 17 yaşında başladığı üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra Anadolu müziğiyle ilgili çalışmalarıni yakından takip ettiği Kalan müziğin kapısını çalar. Kalan Müzik’le yaptığı “Türkmen kızı” isimli albüm İngiltere’de en çok dinlenen albümler arasına girer. Ünlü müzik dergisi FolkRoots dünya müziklerinden seçmeler yaparak oluşturduğu CD’de “Başına Döndüğüm” isimli parçasına yer verir. “Türkmen Kızı” BBC radyosunda en çok dinlenen 5 albüm arasına girdi. Yurt içinde ve yurt dışında bir çok şehirde katıldığı festivallerin yanısıra yerli ve yabancı müzisyenle de ortak çalışmalar yapa Özlem Taner’in 2013’ün Mart ayında ikinci albümü “Aşıklar Meclisi” yine Kalan müzik etiketiyle çıktı.

Hüseyin YALÇIN

Hüseyin Yalçın, 1982 yılında Kırşehir'de doğmuştur. Müziğe 12 yasında bağlama ile başlamıştır. 15 yaşında İhsan Mendes’le tanışmasının ardından kemane çalmaya başlamıştır. Kırşehir'de halkoyunları derneklerinde ve müzikal birçok etkinlikte görev almıştır. 2000 yılında TRT Ankara Radyosu’nun açmış olduğu sınavı kazanarak Yurttan Sesler Korosu'nda kabak kemane sanatçısı olarak görev yapmıştır. Birçok radyo ve televizyon programında, yurt dışında birçok sanatsal etkinlikte görev almıştır. 2006 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nda görev yapmaktadır.

Sinan ÇELİK

Kaval ve Türk Müzikleri ustası olan Sinan Çelik aynı zamanda yeni nesilin bilgi için başvurduğu bir kaynaktır. İstanbul’da müzik icra etmek, prova, kayıt yapmak ve albüm çıkarmak için müziğe ithaf ettiği uygun bir mekan (Duygu Müzik yapım şirketi) kurdu.

Burcu YANKIN

Burcu Yankın, Iğdırlı Kürd-Azeri bir ailenin 1980 İstanbul doğumlu kızı. Çocukluk yıllarında başlayan müzik merakı, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenciyken katıldığı Folklor Kulübü ile kültürel-sanatsal ve politik açıdan yeni bir boyuta ulaşmış. Vurmalı çalgılarla tanışması da burada olmuş Yankın’ın. Vokalist, perküsyonist olarak çeşitli sanat faaliyetlerinde bulunan Yankın, daha sonra uzun yıllar Kardeş Türküler’le birlikte çalışmış. “Erbane sayesinde tanıştım” dediği eşi Fırat Alkış da onun gibi erbane sanatçısı. Erbane, hem müziklerini hem de hayatlarını birleştirmiş ikilinin.

Titi ROBIN

"Titi" adıyla bilinen besteci ve doğaçlama müzik çalan Thierry Robin, 50’li yılların sonunda Fransa’da doğar. Akdeniz dünyasına ve çingene, orta doğu ve avrupa kültürlerine bağlı kalarak kendi müzik dünyasını oluşturmuştur. Müzisyen gitar, buzuki ve ud çalıyor.

TITI ROBIN BİYOGRAFİ

Her gün içinde yaşadığı Batı dünyasının kültüründen doğrudan ve derinden etkilenen ve temel olarak Çingene kültürü ve farklı doğu kültürleri arasında bir ahenk bulmak isteyen Titi Robin, çok erken yaşlarda kendine özgü müzikal bir evren oluşturmuştur. Dünya müziği akımı, henüz ortaya çıkmamışken işte bu iki topluluğun içinde duyarlı ve cesaret verici bir yanıt bulacaktır. Titi Robin, çağdaş bir sanatçı olma sıfatını en iyi şekilde tezahür edebileceği yolu sabırla araştırırken farklı toplumların festivalleri, ilham aldığı ama taklit etmediği bu zengin gelenekler karşısında müzikal yaklaşımının özgün rengini test etme olanağını sundu ona. İzlediği bu yola ışık tutan iki sanatçıdan biri flamenko şarkıcısı Camaron de la Isla iken diğeri de Iraklı ud ustası Munir Bachir’dir. Jaipurlu perküsyon sanatçısı Hameed Khan ve geleneksel Breton müziği şarkıcısı Erik Marchand ile yaptığı ve zamanla « Trio Erik Marchand » üçlüsüne dönüşecek olan düetler, Dünya Müziği sahnesine çıkışının başlangıcını oluşturmuş ve kendisini etkilemiş olan kültürlerden gelen birçok müzisyeni davet ettiği ve 1993 yılında çıkarttığı "Gitanes (Çingeneler)" adlı ilk albümüne giden yolu açmıştır.

Bu albüm sayesinde bir araya gelen isimler, yıllar boyunca dünyayı dolaşırken Titi Robin’in adı, yavaş yavaş dünya müziğinin yer bulduğu uluslararası sahnesinde olmazsa olmaz bir figür olarak kendisini inşa etmiş ve albüm kayıtları (Le Regard Nu (Çıplak Bakış), Payo Michto, Kali Gadji, Un ciel de cuivre (Bakırdan bir gökyüzü)) büyük bir başarı kazanmıştır. 2002 yılında Gulabi Sapera ile birlikte hazırladıkları “Rhâki” adlı albümün çıkışı ve Jivula gösterisi ile birlikte bu iş birliği doruk noktasını yaşamıştır.

« Michto Maloya » için Danyel Waro, « Mon histoire (Hikayem)» adlı albümü için Esma Redzepova ve son olarak, « Jaadu » için Faiz Ali Faiz ile gerçekleştirdiği yaratıcı çalışmaları, 2000’li yılların ikinci yarısına damgasını vurmuştur.

2008 yılında, hem diskografik hem de yeni sahne projesi olan « Kali Sultana, l’ombre du ghazal (Kali Sultana, Hazalın gölgesi) » piyasaya çıkmıştır. İki parçalı uzun serisi, yedi hareketi ve üç ara faslı ile bu akıma ait albüm, güzellik ve aşk için sonsuz arayışı sembolize eden siyah kraliçenin yani Kali Sultana’nın gölgesinde, iki saatlik kesintisiz bir sahne destanı olarak sergilenmektedir.

Kendisi için özel bir önem taşıyan, uzun soluklu « Les rives (Kıyılar)» adlı üç kanatlı projesi ise 2011 yılında gün yüzüne çıkar.

Kendisini bu denli etkilemiş olan kültürlere vefa borcunu ödemek amacıyla Hindistan’da, Türkiye’de ve Fas’ta yerel müzisyenlerle bir araya gelmiş ve kendi repertuarı kapsamında, her biri yerel halk için yerel bir plak şirketi tarafından üretilen birer albüm kaydetmiştir.

2014 yılında, büyük aktör Michaël Lonsdale ile buluşmanın ürünü olan "L’Ombre d’une source (Bir kaynağın gölgesi)" çıkar. Titi Robin, uluslararası arenada kabul görmüş müzisyen sanatçı kimliğine paralel olarak, edebi ve şiirsel bir araştırmayı uygulamaya koyarak derinleştirmeye sürekli devam etmiştir. Önde gelen çalgıcı, hem müziğinin açıklığı hem de estetik arayışın ve yaşanmışlıkların kavşak noktasında buluşan felsefesi bakımından örnek bir besteci olarak, 2014 yılında çıkardığı bu yeni eseri ile eski bir projeyi somutlaştırmıştır.

Kendi deyimiyle, "tek bir şarkıyı oluşturan yoğun füzyonel diyalog" olarak ifade ettiği "L'ombre d'une source (Bir kaynağın gölgesi)", hâlihazırda tiyatro ve sinema dünyasının en güzel seslerinden biri olan Michael Lonsdale için bir düet olarak tasarlanmıştır. Bu sıra dışı albümde, dil müziktir ve şiir ise, sesin kanatları üzerinde kendi müzikalite payını tam olarak yerine getirir.

Yeni albümü "Taziri", Nisan 2015'te çıkmıştır.

Titi Robin, bu sefer de Mağripli siyahî karizmatik ve genç sanatçı Mehdi Nassouli ile iş birliği yapmıştır. Fas’ta, "Likaat" adı ile çıkarttıkları albümden ve "Les Rives" adlı gösteri için aynı sahneyi paylaştıktan sonra buzukinin ve Fransız müzisyenin gitarının kesici cümleleriyle güzel bir birliktelik oluşturan bu güzel Faslı ses ve guembrisinin canlı groove’u için Titi tarafından özel olarak hazırlanan şarkı ve enstrümantal müzikten oluşan özgün bir repertuar geliştirmişlerdir.

Titi’nin düzenli olarak birlikte çalıştığı arkadaşları Habib Meftah ve Francis Varis, varlıklarıyla bu yapıyı daha da sağlamlaştırmaktadır.

"Taziri, ortak denizimizin kuzey ve güney kıyıları arasında müzikal bir köprü kuran bir Akdeniz blues’udur.

Taziri, bizi birbirimize bağlayan bu kökleri canlandırır.

Taziri, bizi birbirimizden ayırmak isteyen zıtlıklara karşı çıkan bir asidir.

Berberice’de “Ay ışığı” anlamına gelen Taziri, gecelerimizi aydınlatmak için vardır.

Fas’ın da dâhil olduğu Kuzey-Batı Afrika kültürü, blues aracılığıyla bugün popüler Batı müziğini bu denli besleyen Kuzey Amerika müziğinin temel kaynaklarından biridir.

Fakat aynı zamanda, büyük Endülüs’ten bize miras kalan hayatlarımızdan ve paylaştığımız kaderimizden dolayı Avrupa tarihinin de önemli bir parçasıdır. "

Titi Robin