Ankara Fransız Kültür Merkezi’nin sergi salonu açılıyor!

Svetlana Williams

Ankara Fransız Kültür Merkezi ’nin sergi salonu bugün fotoğraf sanatçısı Ali Borovalı’nın “ Orada kimse var mı? ” isimli fotoğraf sergisi ile ziyarete açılıyor. Çankaya Yıldız’da bulunan Ankara Fransız Kültür Merkezi binasında hizmete girecek olan 130 metrekarelik çok amaçlı salon aynı zamanda konferans ve film gösterimleri de düzenlenecek.

Aynı anda Ankara, İstanbul ve İzmir Fransız Kültür Merkezleri’nin sergi salonlarında ziyarete açılacak olan sergi, fotoğraf sanatçısı Ali Borovalı’nın yalnızlık temalı uzun soluklu projesinde yer alan fotoğraflardan oluşuyor.

Son yıllarda dünyanın önemli fotoğraf merkezlerinde gerçekleştirdiği sergilerle adını uluslararası düzeyde duyuran Ali Borovalı yapıtlarında insan yaşamına, çevresine ve kültür temalarına yaratıcı bir bakış ile odaklanmaktadır.

Yapıtlarında insan yaşamına, çevresine ve kültürel kimlik temalarına yaratıcı bir bakış ile odaklanan Ali Borovalı, birkaç aydan senelere yayılan uzun soluklu projelerde çalışmayı tercih etmektedir. Son yıllarda dünyanın önemli fotoğraf merkezlerinde gerçekleştirdiği sergilerle adını uluslararası düzeyde duyuran Ali Borovalı, son çalışmaları olan “Buz” ve “Aynaroz” ile büyük yankı uyandırdı.

Pek çok kez Türkiye ve Balkanlarda, dünyanın en büyük fotoğraf fuarı olan Köln Photokina’da, fotojurnalizmin doruk noktası Fransa, Perpignan Visa Pour L’Image festivalinde ve Polonya FotoArt Festival’de kişisel sergiler açtı. Kazandığı birçok ödülün yanısıra Türkiye’de yılın basın fotoğrafçısı ünvanına layık görülen Borovalı, Fujifilm tarafından Avrupa’da Euro-Press Award’a aday gösterildi.

Ali Borovalı’nın Türkiye’de Khalkedon ve Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi’nden, Yunanistan’da Militos, Lambrakis Press ve Mount Athos Center’den yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.