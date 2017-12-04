Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e ziyarette bulundu

Ancak bu sorumluluğu yerine getirebilme adına bürokrasi ve yerel yönetimler ile doğru ve düzeyli ilişkiler kurmak çok önemlidir. Sizler de bunları çok güzel bir şekilde yerine getiriyorsunuz” dedi.
Mamak’ta birçok proje faaliyete geçti
Özellikle gecekondular ile anılan Mamak’ı bir kentsel dönüşüm alanına çeviren Başkan Mesut Akgül’e başarılarından ötürü tebriklerini sunan Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun, özellikle Mamak’ta sosyal ve kültürel alanda da birçok önemli projenin faaliyete geçtiğini gözlemlediklerini söyledi.
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