Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e ziyarette bulundu

Basının halkın gözü kulağı olduğunu ifade eden Akgül, “Basınımız üstlenmiş olduğu görev hasebiyle omuzlarına çok büyük bir yük almıştır.

Ancak bu sorumluluğu yerine getirebilme adına bürokrasi ve yerel yönetimler ile doğru ve düzeyli ilişkiler kurmak çok önemlidir. Sizler de bunları çok güzel bir şekilde yerine getiriyorsunuz” dedi.

Mamak’ta birçok proje faaliyete geçti