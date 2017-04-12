ANKARA HALK EKMEK FABRİKASI'NIN 40 MİLYONLUK SERMAYESİ, 100 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

SERMAYE ARTIRIMI, ANKARA'NIN ÇEŞİTLİ YERLERİNE AÇILAN VE YOĞUN İLGİ GÖREN HALK EKMEK KAFELERE DÖNÜK YATIRIMLARIN HIZLANDIRILMASI İÇİN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Halk Ekmek Fabrikası'nın 40 milyonluk sermayesinin 100 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Belediye Meclisi’nin, Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında yapılan toplantısında, kente ilişkin kararlar görüşülerek karara bağlandı.

Meclis'e sunulan Başkanlık yazısında, Halk Ekmek Fabrikası'nın Mart ayında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 40 Milyon TL'lik şirket sermayesinin 100 milyon TL'ye çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, "Belediye'nin, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'ndaki mevcut % 97,01 pay oranının korunabilmesi için sermaye artırımındaki rüçhan hakkına isabet eden 58 milyon 209 bin 40 TL'nin, ayni/nakdi olarak Şirkete aktarılması yönünde karar alınması" talep edildi.

Sermaye artırımının nedeninin sorulması üzerine konuşan Başkanvekili Ölmez, Ankara'nın çeşitli yerlerine açılan ve vatandaş tarafından yoğun ilgi gören Halk Ekmek kafelerine dönük yatırımların hızlandırılması için sermaye artırımı yapıldığını söyledi.

Daha sonra Başkanlık yazısı, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında, ayrıca Toptancı Hal alanı olarak belirlenmiş, mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan, Etimesgut Elvankent'teki 370 bin metrekare parselin, kat karşılığı veya sınırlı ayni hak tesis edilerek ihalesinin yapılması ve ihale işlemlerinde Fen İşleri Daire Başkanlığı'na verilen yetkinin, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na aktarılması da kararlaştırıldı.