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Ankara il sınırları içerisinde bulunan 450 oto galeri Akyurt’ta bulunan Otonomi'ye taşındı

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Ankara il sınırları içerisinde bulunan 450 oto galeri Akyurt’ta bulunan Otonomi'ye taşındı
Başkent sınırları içerisinde faaliyet gösteren 688 ikinci el oto galerisinden 450’si Akyurt’ta bulunan Otonomi'ye taşındı.

İçişleri Bakanlığının 11/01/2011 tarihli genelgesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/01/2016 tarihinde aldığı, "Ankara İli içerisinde faaliyet gösteren oto galerilerinin Akyurt bölgesinde yapılan Otonomiye taşınmaları"  ile ilgili kararı gereğince, 1 Mart 2016 ile 23 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İlçe Belediyeleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak uygulamalarda, Ankara İl genelinde faaliyet gösteren 688 adet ikinci el oto galerisi hakkında işlem başlatıldı.

Bu işlemler sonucunda,  faaliyet gösteren 688 ikinci el oto satışı yapan oto galerici esnafından 450’sinin Otonomi'ye taşınması sağlandı.

Yapılan uygulama sonucunda,  27 işyeri Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararına karşı “Yürütmeyi Durdurma” kararı alırken, 156 adet oto galerici esnafı ise iş kolu değişikliğine giderek galericiliği bıraktı. 19 işyeri mühürlenirken, 27’si showroom olarak faaliyetine devam etti, 9 galerici de işyerini tamamen kapattı.
 
-KORSAN SATIŞLARA PARA CEZALARI UYGULANDI

Ayrıca; 1 Mart 2016 ile 23 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılan kontrollerde, Kamu kullanımına sunulan kaldırımları yol üzerini ve bina ortak kullanım alanlarını işgal etmek suretiyle korsan olarak satışa sunulan 1298 araca Kabahatler Kanunu’nun Maddeleri uyarınca para cezaları uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak, “Kamu yararını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik olarak dizayn edilen Otonomi'ye 450 oto galerici esnafımızın taşınması sağlanmıştır. Aynı iş kolundaki diğer esnafımızın taşınmasına yönelik çalışmalarımız Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının koordinesinde İlçe Belediyeler ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzce devam etmektedir” diye konuştu.

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