  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C

Ankara ile Kore Cumhuriyeti’nin idari başkenti ilan edilen Sejong şehri, kardeş şehir oldu

»
Ankara ile Kore Cumhuriyeti’nin idari başkenti ilan edilen Sejong şehri, kardeş şehir oldu
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ.DR. MUSTAFA TUNA İLE SEJONG BELEDİYE BAŞKANI CHOON-HEE LEE TARAFINDAN İMZALANAN PROTOKOLLE İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Tuna ve Sejong Belediye Başkanı Choon Hee Lee arasında “Dostluk ve İşbirliği Protokolü”  imzalandı.

 

KARDEŞ ŞEHİRLER ARTIYOR

İmza töreninde yaptığı konuşmada, Ankara’nın ilk kardeş şehrinin Kore Cumhuriyeti’nin başkenti Seul olduğunu belirten Başkan Tuna, “ Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk kardeş şehir anlaşmasını 1971 yılında Seul ile imzalamıştır. O tarihten itibaren iki başkent arasındaki dostane ilişkiler artarak devam etmiştir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkileri artırmayı amaçladıklarını vurgulayan ve Eylül ayında Dünya İdari Kentler Birliği’nin ilk genel kurulunun Ankara’da yapılacağını açıklayan Tuna, şunları söyledi:

“Özellikle Kore Savaşı ile başlayan bu dostluk bugün çok güzel şekilde devam etmektedir.  Her iki ülke iş adamları da yaptıkları yatırımlarla ülkelerimizin gelişmesine ve halkımızın refahının yükselmesine önemli derecede katkı sağlamaktadırlar.  Sejong Özerk Şehri ise 2007 yılında Kore hükümetinin aldığı kararla idari başkent olarak ilan edilmiş ve tüm devlet kurumları Sejong'a taşınmaya başlamış ve şehir her yönüyle idari başkent olarak planlanmıştır. Sejong şehri çevre dostu alt yapısı, bilimin ve kültürün gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite kenti olarak kuşkusuz tüm dünyaya örnek bir idari başkenttir. Ankaramız da Eylül ayında önemli bir ev sahipliği yapacak. Dünya İdari Kentler Birliği’nin ilk genel kurulu Başkentimizde toplanacak.”

 

KONUK BELEDİYE BAŞKANINDAN DUYGULANDIRAN İFADELER

Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ve Başkan Tuna’nın misafirperverliğinden övgüyle bahseden Sejong Belediye Başkanı Choon Hee Lee, duygulu bir konuşma yaptı:

“Türkiye ve Kore birbirine kanla bağlı iki ülkedir. Bu sebepten bizim Kore Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a telefon açıp Türkiye ve Kore'nin kan kardeş olduğunu söyledi. Ben de Türkiye'yi her düşündüğümde hep geçmiş aklıma geliyor. Türkiye bizim için ayrıcalıklı bir ülkedir. İki ülke arasındaki tarihi ilişki, 2 bin yıldır devam ediyor. Yakın geçmişe baktığımızda ise Türkiye genç askerlerini Kore savaşına göndererek, bizim yanımızda yer aldı. Bunları unutmamız mümkün değildir. Hatta Sejong kentinin 2003 yılında şehir planı yapılırken bir ekibimiz Ankara’ya gelerek şehir planınız hakkında bilgi almıştır. Başkentiniz aslında bizim şehrimizin bugünkü planına büyük katkı sağlamıştır.” 

İmza törenin ardından Başkan Tuna, konuk Başkan Hee Lee ve beraberindeki heyetin onuruna bir yemek verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİNE, SİGARA VE OBEZİTE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ANLATILIYOR07 Şubat 2018 Çarşamba 10:24
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ORTAK EĞİTİM PROJESİ BAŞLATTI07 Şubat 2018 Çarşamba 10:16
  • ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, kanalizasyonlara yabancı madde atılmaması konusunda vatandaşları uyardı06 Şubat 2018 Salı 11:41
  • Kurtuluş Parkı’ndaki Trafik Eğitim Merkezi, yenilenen haliyle Nisan ayında kapılarını açıyor06 Şubat 2018 Salı 11:38
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMAYA, TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR05 Şubat 2018 Pazartesi 10:59
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENTLİLERİN HAYATINI "E- TAHSİLAT” İLE KOLAYLAŞTIRIYOR05 Şubat 2018 Pazartesi 09:49
  • EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, OTOBÜS, ANKARAY, TELEFERİK VE METROLARDA UNUTULAN VE SAHİPLERİNE ULAŞILAMAYAN EŞYALARI BU AY İÇİNDE AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK01 Şubat 2018 Perşembe 12:22
  • Elvankent (Planet) Aile Yaşam Merkezi’nin Karate-Do Takımı “İller arası Karate Şampiyonası”nda şampiyon oldu01 Şubat 2018 Perşembe 12:17
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞKENT’İN CADDE, BULVAR VE MEYDANLARINA 2 MİLYON 100 BİN METREKAREYE YAKIN TRETUVAR DÖŞEDİ31 Ocak 2018 Çarşamba 10:34
  • Ankara’da, Türkiye’nin en güvenli, modern ve hızlı toplu taşım aracı Ankaray ve Metro, her gün Başkentlinin de tercihi oluyor31 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim