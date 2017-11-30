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ANKARA İTFAİYE EKİPLERİ, YANGIN ALANINDA VE GÖÇÜKLERDE MAHSUR KALAN CANLILARIN YERİNİN TESPİTİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN TERMAL KAMERALARI KULLANMAYA BAŞLADI

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ANKARA İTFAİYE EKİPLERİ, YANGIN ALANINDA VE GÖÇÜKLERDE MAHSUR KALAN CANLILARIN YERİNİN TESPİTİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN TERMAL KAMERALARI KULLANMAYA BAŞLADI
TERMAL KAMERAYLA, YANGINLARA DAHA ETKİN MÜDAHALE…

Ankara Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın alanlarından, enkazdan canlı kurtarılması veya yangının kaynağına ulaşmak için teknolojinin son ürünü termal kameraları kullanmaya başladı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, envanterine kattığı son teknoloji ürünü termal kamera sistemiyle, yangınlara daha etkin müdahalede bulunacak. 

Yetkililer, itfaiye görevlilerinin, yangına müdahale sırasında, enkaz altındaki veya yoğun duman arasındaki canlıları tespit etmekte güçlük çektiğini, bundan sonra yanlarında taşıyacakları termal kamerayla, canlı bulmada işlerinin kolaylaşacağını söyledi. Yetkililer, termal kameranın, yangının kaynağını kısa sürede belirlemek,  müdahale edilecek alana daha hızlı ulaşmak ve yangın sırasında açığa çıkmamış yanmamış gazların tespitinde de kullanıldığına dikkat çektiler.

İtfaiye personeli, yeni termal kameraların kullanımıyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimlere katılıyor.

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