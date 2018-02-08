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Ankara İtfaiyesi, Başkent’te yaşayan mülteci çocuklara yangın, sel ve su baskınları gibi hayati konularda eğitim verdi

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Ankara İtfaiyesi, Başkent’te yaşayan mülteci çocuklara yangın, sel ve su baskınları gibi hayati konularda eğitim verdi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (SGDD) İŞBİRLİĞİYLE, SURİYELİ ÇOCUKLARA ACİL DURUM EĞİTİMİ VERDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen eğitim programında, itfaiye personeli tarafından Suriyeli mülteci çocuklara hayati önem taşıyan bilgiler verildi. İtfaiyeciler ne iş yapar, acil müdahale nasıl olur, tehlikeli durumlarda ne gibi önlemler alınmalı, karşılaşılan acil durumda hangi numara aranmalı, olası bir yangın durumunda ne yapılmalı gibi önemli konularda bilgilendirilen mülteci çocuklar, görsel ve işitsel eğitime tabi tutuldu. Yaşları 7-11 arasında değişen mülteci çocuklar sadece yangına değil, sel ve su baskınlarına karşı da uzmanlar tarafından bilgilendirildi.

 

ÖNCE SİMİLATÖRÜ, SONRA GERÇEK YANGINI SÖNDÜRDÜLER

Ankara İtfaiyesi’nde slayt gösterisi ile başlayan eğitim, uygulamalı yangın söndürme tatbikatıyla devam etti. Türkiye'de ilk kez Büyükşehir İtfaiyesi'nde kullanılan dijital yangın söndürme platformunda yangına müdahale eden Suriyeli minikler, yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını da öğrendi. Simülasyon üzerinde de yangın söndüren 10 Suriyeli çocuk daha sonra itfaiye eğitmenleri tarafından çıkarılan yangını, yangın söndürme tüpü ile söndürmeyi başardı.

 

K-9 KÖPEKLERİYLE DE TANIŞTILAR

İtfaiyenin arama-kurtarma çalışmalarında görev alan K-9 köpekleriyle de tanışan çocuklar, tatbikatın bir parçası olarak hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Çıkan yangınlarda zaman zaman eğitimsizlik nedeniyle kayıplar verildiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yetkilileri, mültecilerin acil durumlar karşısında ne yapacaklarını ve hangi numarayı aramaları gerektiğini bilmediğine dikkat çekerek, acil durumlar konusunda eğitimlerinin son derece yararlı olduğunu vurguladılar.

        

MESLEK SEÇİMİ İÇİN DE YARARLI

"Mesleğimi seçiyorum" projesi kapsamında Suriyeli çocuklar çeşitli branşlardaki meslek gruplarıyla tanıştırılırken, bu eğitimlere tercümanları eşliğinde katılan Suriyeli mülteci çocuklardan 10 yaşındaki Emel Ahtarini, Ankara İtfaiyesi'nin eğitimi sonrasında şunları söyledi:
"Bugünkü eğitimde yangın söndürmeyi ve yangınla karşılaştığımızda nereyi aramamız gerektiğini öğrendik, itfaiyeci abilerle birlikte yangın söndürdük, yangında insanları kurtaran köpeklerle de zaman geçirdik, eğlenirken öğrendik ."

Eğitimde çok şey öğrendiğini dile getiren 12 yaşındaki Hüseyin Mahmud ise,"Yangın çıktığında artık nereyi aramam gerektiğini biliyorum. Köpeklerle de oynadık, onlar arama kurtarmalarda yardım ediyormuş bunu da yeni öğrendim" dedi.

Eğitimin sonunda Suriyeli mülteci çocuklara itfaiye personeli tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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