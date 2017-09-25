Ankara İtfaiyesi, uzman personeli, dünya standartlarındaki teknik donanımı ve en üst düzeydeki vazife bilinciyle hazır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA İTFAİYESİ, 43 İSTASYONDA, 816 KİŞİLİK PERSONEL, 162 ARAÇ VE ÜST DÜZEY TEKNİK DONANIMIYLA 24 SAAT HİZMETE HAZIR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı , 43 istasyonda, 816 personel, 162 araç ve üst düzey teknik donanımıyla, 24 saat hizmet veriyor.

Ankara İtfaiyesi, yangınlara müdahale dışında, trafik kazalarında, göçüklerde, sel felaketlerinde, boğulma olaylarında, hayvan kurtarmada, içerde mahsur kalanları kurtarma, sıkan yüzüğü kesme, makineye sıkışma, ev kazaları, asansörden kurtarma gibi yardım gerektiren her olayda, vatandaşların imdadına koşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, “ İtfaiye Haftası ” nedeniyle yaptığı açıklamada, Ankara İtfaiyesi’nin, Türkiye’deki modern ve başarılı itfaiyeciliğin öncüsü olduğunu söyledi.

Sipahi, 1 Ocak-25 Eylül 2017 tarihleri arasında, Ankara İtfaiyesi ekiplerinin, 7 bin 87 yangına, 1135 trafik kazasına, 971 su baskınına müdahale ettiğini, bu olaylarda da 1012 insanın, 2166 hayvanın canını kurtardığını bildirdi.

-43 İTFAİYE GRUBU HİZMETTE...

Başkent'teki itfaiye gruplarının, Ankara'nın coğrafi yapısı dikkate alınarak düzenlendiğini belirten Sipahi, İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 43 itfaiye grubunun, sınırları genişleyen kentin değişik ilçe ve semtlerinde çıkması muhtemel yangınlara, anında ve etkin müdahalede bulunacak şekilde yerleştirildiğini söyledi. Sipahi, Ankara mücavir alan sınırlarına sonradan katılan ilçelerde de var olan itfaiye istasyonlarının yeniden yapılandırılarak, en üst düzeyde hizmete hazır hale getirildiğini bildirdi.

Celil Sipahi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrosunda, her biri konusunda uzman 816 kişinin görev yaptığını kaydederek, "Tüm ekiplerimiz, ahşap, benzin, elektrik ve metal yangını gibi değişik türlerdeki yangınlara başarıyla müdahale edecek kapasiteye sahip" dedi.

-3 YENİ İSTASYON

Sipahi'nin verdiği bilgiye göre, kentin nüfusunun artmasına paralel olarak, yeni gelişen ya da ihtiyaç olan yerlerde, bu yıl Çayyolu, Şentepe, Pamuklar ve Kahramankazan'da olmak üzere 3 yeni itfaiye istasyonu açıldı.

Çayyolu’nda prefabrik yapıda hizmet veren itfaiye merkezinin yerine, daha modern koşullarda hizmet verecek yeni bir itfaiye merkezi inşa edildi. Yeni itfaiye merkezinde 3 vardiya halinde olmak üzere, 19 itfaiye personeli, oldukça büyüyen Çayyolu ve çevresindeki yangınlara daha etkin ve acil müdahalede bulunmak için 3 aracıyla hazır bulunuyor.

Son yıllarda büyük hızla büyüyen Şentepe Pamuklar Mahallesi’nde, staratejik bir konumda inşa edilen yeni itfaiye merkezinde, 2 araçla, 13 itfaiye personeli görev yapıyor.

Yapımı tamamlanarak hizmete giren 3. İtfaiye merkezi ise Kahramankazan Keresteciler Sanayi Sitesi ve civarında çıkabilecek muhtemel yangınlara acil ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla, Sanayi Sitesi içinde inşa edildi. Merkezde, civardaki yangınlara anında müdahale edebilmek amacıyla, 1 çok amaçlı yangın söndürme aracı ile 3 vardiya olmak üzere 6 itfaiye personeli hazır bekletiliyor.

-162 HİZMET ARACI

Sipahi'nin verdiği bilgiye göre, dünya standartlarında araç ve teçhizatla donatılan Ankara İtfaiyesi'nin filosunda, başta yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarına yönelik araçlar olmak üzere 162 hizmet aracı bulunuyor. “Alo 110” hattına yangın ihbarı alan bir itfaiye grubu, bu araçlarla, 35-40 saniyede tüm hazırlıklarını tamamlayarak yola çıkıyor.

-59 YANGIN SÖNDÜRME ARACI

İtfaiye Daire Başkanlığı’nın, sulu, köpüklü ve kuru kimyevi tozlu söndürme sistemlerine sahip değişik ortam ve durumlara göre dizayn edilmiş toplam 59 yangın söndürme aracı, faal olarak hizmet veriyor. Ayrıca 4 adet merdivenli yangın söndürme aracı ile 20 su ikmal aracı da yangınla mücadelenin vazgeçilmez araçları olarak, İtfaiye'nin araç kadrosunda bulunuyor.

-21 ŞNORKEL VE OTOMATİK MERDİVEN ARACI

Ankara İtfaiyesi'nin elinde, hem yüksek binalarda çıkan yangınlarla mücadele, hem de üst katlarda mahsur kalan insanların ve diğer canlıların tahliyesinde kullandığı, 14 otomatik merdiven aracı bulunuyor. Yine yüksek katlardaki yangınlarla mücadele, tahliye işlerinde kullanılan ve halen Türkiye’de en yüksek merdivenler arasında yer alan 90 metrelik şnorkel ile 7 şnorkel merdiven aracı da Ankara itfaiyesi bünyesinde hizmet veriyor.

-PATLAMA RİSKLİ YERLER İÇİN KAPALI ALAN ARAÇLARI

Türkiye’de ilk olarak Ankara İtfaiyesi tarafından kullanılan 3 adet “kapalı alan ilk müdahale aracı, ani parlama ve patlama riskleri yüzünden girilmesinde zorluk çekilen, özellikle bodrum katlar, sanayi bölgeleri ve tüm başlangıç yangınlarına, riskin en aza indirilerek, etkin müdahalede bulunulmasını sağlıyor.

-2 UNIMOG İTFAİYE ORMAN ARACI

Ormanlık alanlar ile engebeli arazilerdeki yangınlara etkin müdahalede bulunacak şekilde dizayn edilen, en yeni teknolojik donanıma sahip, 4x4, 2 Unimog itfaiye orman aracı da Ankara İtfaiyesi'nin yangınla mücadelesine katkı veriyor.

-TRAFİK KAZALARI İÇİN ÖZEL DONANIMLI 5 KURTARMA ARACI

Özellikle trafik kazalarında kullanılan özel teknik donanımlı 3 kurtarma aracı ile 2’si küçük 4x4 toplam 5 kurtarma aracı, aktif biçimde hizmet veriyor.

Amacına uygun dizayn edilen 2 su altı arama kurtarma ekibi nakil aracı ve K- 9 arama kurtarma nakil aracı da görevin en iyi şekilde yapılabilmesi için hizmet sunuyor.

Ankara İtfaiyesi’nin araç sayısı, büyük yangınlar ve doğal afetlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir kumanda aracı, köpük kulesi, ışık kulesi, ekskavatör gibi destek ve diğer hizmet araçlarıyla beraber 162’ye ulaşıyor.