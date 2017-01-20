KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRE BAŞKANI ÜSTÜN:"HAVA KOŞULLARI ELVERİŞLİ OLURSA, 2 AY İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANACAK”

Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” kapsamında yürütülen “Ankara Kalesi Önü Meydan Düzenlemesi” çalışmalarının, hava koşulları elverişli olduğu takdirde, 2 ay içinde tamamlanacağı bildirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Akarpınar Üstün, meydandaki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, gecikmenin kendileriyle ilgisi olmadığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine projede yenileme yapıldığını, bu nedenle de gecikmeler yaşandığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında, Kale önündeki 4 bin metrekarelik alanın zeminin yenileneceğini ve Kale önündeki tarihi dokuya uygun bir meydan düzenlemesi yapıldığını kaydeden Üstün, "Kale önündeki zemin, kale çevresindeki sokaklarda uygulanan zeminle bütünleşecek" dedi.

Daire Başkanı Üstün, çalışmalarda hava koşullarının da etkili olacağını vurgularken, "En kısa süre içinde Kale önündeki düzenlemelerimiz tamamlandığında, bölge yine eski cazibesine ve güzelliğine kavuşacak. Ankara’nın simgesi olan Kale, eski zamanlarda olduğu gibi yine turizmin gözbebeği olacak” dedi.

-“TARİHİ DOKUYA UYGUN OLACAK”

Çalışmaların başında, sur dibindeki kuruyemişçilerin geçici olarak kaldırıldığını belirten Üstün, yeni satış yerlerinin, tarihi dokuya uygun yapıldığını söyledi.

Akarpınar Üstün, Kale’de araç ve yaya trafiğinin rahatlaması için de düzenlemeler yapıldığını kaydederek, çalışmaları şöyle sıraladı:

“Meydanda asfalt zemin tamamen sökülerek beton atıldı. Kuruyemiş dükkanlarının yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları hızla tamamlanarak uygulamalarına başlandı. Proje kapsamında, bölgedeki trafik düzenlemesi yeniden ele alınacak. Yaya öncelikli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kaldırılan 8 kuruyemiş dükkanı ve taksi durağı, meydandaki yaya ve araç trafiğini etkilemeyecek şekilde, tarihe uygun siluete uygun yapılacak yerlere taşınacak. Yenihayat İlkokulu karşısındaki eski pazar yerine yapılacak 41 araçlık otopark, en kısa sürede Ankaralılara hizmet vermeye başlayacak."