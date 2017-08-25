Ankara Kalkınma Ajansı ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Üstün Yetenekliler Eğitici Eğitimi başladı

Açelya Aşkın / Editör

Ankara Kalkınma Ajansı ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Üstün Yetenekliler Eğitici Eğitimi’ düzenlenen açılış programı ile başladı.

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi nde düzenlenen programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Said Tortop, Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Ahmet Arvas, Şube Müdürü Şerifhanım Usta, Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ayhan Demir ile Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri katıldı.

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ayhan Demir’in açış konuşmasıyla başlayan program, Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Ahmet Arvas ile İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda yüklenici firma eğitmeni Doç. Dr. Hasan Said Tortop’un konuşmaları ile devam etti.

Açılış programında konuşan Yıldırım, ‘Ülkelerin geleceğine yön veren bireyler olarak nitelendirilen özel yetenekli bireyler toplumların bilim, sanat, fen ve teknoloji gibi birçok alanda gelişmelerinde büyük katkıları olan, eğitimleri üzerinde dikkatle durulması gereken bir gruptur. Bu gruptaki bireylerin erken yaşta tanılanmaları, eğitimleri, istihdamları, devletlerin geleceği için önemlidir. Etimesgut ilçesinde ise özel yetenekli tanısı konulmuş 180 öğrenci bulunmaktadır. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimleri ile ilgili en önemli noktalardan biri olan öğretmenlerin eğitiminin öneminden hareketle Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına, Ankara Kalkınma Ajansı 3. Dönem Teknik Destek Programına başvuruda bulunduğumuz ‘Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Görev Alan Öğretmenlerin Eğitimi’ projemiz onaylanan altı proje arasında yer almıştır. Ankara Kalkınma Ajansı ille Müdürlüğümüz arasında imzalanan sözleşme ile özel yetenekli bireylerin eğitimine büyük katkı sağlaması amaçlanan projede siz değerli öğretmenlerimiz, alan uzmanı akademisyenimizden dört günlük çok yararlı olduğunu düşündüğüm bir eğitim alacaksınız.’ diyerek projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, piyano dinletisi ile son buldu.

‘Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Görev Alan Öğretmenlerin Eğitimi Projesi’ kapsamında Bilim Sanat Merkezi ve Etimesgut Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenlerinden oluşan 30 katılımcı 24-27 Ağustos tarihleri arasında Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen eğitime katılacaklardır. Eğitim sonunda öğretmenlere eğitici eğitimi katılım sertifikası verilerek, ilçedeki diğer öğretmenlere yaygınlaştırma eğitimleri düzenleyeceklerdir.