GÜNDE ORTALAMA 765 BİN METREKÜP ATIK SUYU ARITILINKEN, BU RAKAM YAĞIŞLI GÜNLERDE 1 MİLYON 300 BİN METREKÜPE KADAR ÇIKIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin, Sincan-Tatlar mevkiinde bulunan Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 'nde, kentin atık suyu standartlara uygun şekilde arıtıldıktan sonra Ankara Çayı 'na veriliyor. İşlemler sırasında tesiste ortaya çıkan biyogaz ve Ankara Çayı’na aktarılan sudan da elektrik üretiliyor.

Tesislerin enerji ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan uygulama sayesinde, yıllık ortalama 8,4 milyon TL değerinde tasarruf sağlanıyor. Başkent’in atık suları, 190 hektar alana kurulu Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 'nin yanı sıra kentin çevresinde ve ilçelerde bulunan 26 arıtma tesisiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın standartlarına uygun şekilde arıtılarak, Ankara Çayı’na boşaltılıyor.

-765 BİN METREKÜP ATIK SUYU ARITILIYOR…

Ankara’nın gelişim ve nüfus artışına paralel olarak genişleme potansiyeline sahip olan Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi'nde, günde ortalama 765 bin metreküp atık suyu arıtılıyor. Yağışlı günlerde bu rakam ortalama 1 milyon 300 bin metreküpe kadar çıkıyor. Bu tesisin yanı sıra ilçelerde bulunan farklı kapasitelerdeki atık su arıtma tesislerinde de 110 bin metreküpün üzerinde su arıtılarak, sağlıklı şekilde yeniden doğaya dönüşümü sağlanıyor.

-SU, GAZ VE ÇAMUR ÜNİTELERİ TAM OTOMASYON...

Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi'nde, gerekli tüm analizler kendi laboratuarlarında yapılıyor. Tesisin su, gaz ve çamur üniteleri, tam otomasyon sistemiyle çalışıyor.

Tesislerde gerçekleştirilen işlemler sonucunda katı maddeler ve çamurun, kolayca susuzlaştırılması sağlanıyor. Özümleyici tankların üst kısmında biriken biyogaz, seramik ve çakıl filtrelerden geçirilerek temizleniyor ve her biri 4 bin metreküp kapasiteli, 2 alçak basınçlı gaz tankına gönderiliyor. Böylece atık sudan üretilen biyogazla, istasyonda kurulu 3 megavat gücündeki 3 jeneratörde enerji elde ediliyor.

Mevcut jeneratörlerin yanı sıra arıtılmış suyun Ankara Çayı’na verildiği noktada, “Arşimet burgusu” olarak adlandırılan yeni hidroelektrik santraliyle de elektrik üretiliyor. Tesis çıkışındaki suyun potansiyel enerjisinden faydalanılarak, her biri 250 kilowatt gücünde 4 adet “Arşimet burgusu” ile saatte 1 megawatt elektrik enerjisi üretilebiliyor.

2025 yılında, Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi, yeni aşama planlarının gerçekleşmesiyle, yaklaşık 7 milyon kişiye hizmet verebilecek duruma gelecek.

Tatlar Arıtma Tesisi'nin yanı sıra Ankara sınırları içinde bulunan ve kapasiteleri daha düşük olan 26 arıtma tesisi de şunlar:

“Karaköy, Çubuk, Kazan, Ayaş, Turkuaz, Yapracık’ta 2 adet, Elmadağ, Hasanoğlan, Lalahan, Çayırhan, Evren, Nallıhan, Haymana, Kalecik, Karagedik, Çamlıdere, Akkuzulu, Bezirhane, Yukarı Çavundur, Dempa, Pazar, Orhaniye, İğmir, Dikilitaş, Ortaköy.”