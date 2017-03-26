  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C

Ankara MHP’den 16 Nisan seferberliği

» »
Fatih Çetinkaya

İl yöneticileri ile birlikte ilçe ilçe 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu çalışmaları için seferber olduk. Referandum öncesi MHP Ankara İl Teşkilatı da çalışmalarını yoğunlaştırdı, “Türkiye, çok önemli bir süreçten geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat mensupları olarak da bunun farkındayız. 16 Nisan’da neden evet denilmesi gerektiği yolunda açıklamalarda bulunmak için seferber olduk” 

Yönetim değişikliğine gidilen teşkilatlarla birlikte diğer ilçe başkanlıklarına da ziyaretlerde bulunduk, bir hafta içinde Gölbaşı, Kahraman Kazan Yenimahalle, Pursaklar, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş’ta ilçe yöneticileri ve partililerle bilgilendirme toplantılar gerçekleştireceğiz.

TÜRKİYE İÇİN EVET…

“Ziyaret ettiğimiz ilçelerimizde yaptığımız toplantılara hem partililerimizden hem de sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinden yoğun katılımlar oluyor. Kendilerine 16 Nisan’daki referandumda neden evet demeleri gerektiğinin gerekçelerini anlatıyoruz.

Ankara Teşkilatı olarak referandum nedeniyle seferber olduk, yolara düştük. İç ve dış güçler, ne yazık ki ülkemizin yaşadığı tarihi yürüyüşü engellemeye çalışıyorlar. Ne yazık ki, yaşanan birlik ve beraberliği çekemeyenler var.

15 Temmuz ihanet kalkışmasının ardından yaşanan gelişmeler ışığında Liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin izinde ve emrinde olarak devlet İçin evet, millet İçin evet, Cumhuriyet İçin evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye İçin evet diyoruz”

İKİ BÜYÜK BÖLGE TOPLANTISI

MHP Ankara Teşkilatı olarak 29 Mart Çarşamba günü 2. Bölgenin bilgilendirme toplantısını Pursaklar’da Saray Selçuklu Kültür Merkezi’nde, 1. Bölgenin bilgilendirme toplantısını 31 Mart Cuma günü Sincan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Bu yazı toplam 16 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim