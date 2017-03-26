Ankara MHP’den 16 Nisan seferberliği

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

İl yöneticileri ile birlikte ilçe ilçe 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu çalışmaları için seferber olduk. Referandum öncesi MHP Ankara İl Teşkilatı da çalışmalarını yoğunlaştırdı, “Türkiye, çok önemli bir süreçten geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat mensupları olarak da bunun farkındayız. 16 Nisan’da neden evet denilmesi gerektiği yolunda açıklamalarda bulunmak için seferber olduk”

Yönetim değişikliğine gidilen teşkilatlarla birlikte diğer ilçe başkanlıklarına da ziyaretlerde bulunduk, bir hafta içinde Gölbaşı, Kahraman Kazan Yenimahalle, Pursaklar, Kalecik, Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş’ta ilçe yöneticileri ve partililerle bilgilendirme toplantılar gerçekleştireceğiz.

TÜRKİYE İÇİN EVET…

“Ziyaret ettiğimiz ilçelerimizde yaptığımız toplantılara hem partililerimizden hem de sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinden yoğun katılımlar oluyor. Kendilerine 16 Nisan’daki referandumda neden evet demeleri gerektiğinin gerekçelerini anlatıyoruz.

Ankara Teşkilatı olarak referandum nedeniyle seferber olduk, yolara düştük. İç ve dış güçler, ne yazık ki ülkemizin yaşadığı tarihi yürüyüşü engellemeye çalışıyorlar. Ne yazık ki, yaşanan birlik ve beraberliği çekemeyenler var.

15 Temmuz ihanet kalkışmasının ardından yaşanan gelişmeler ışığında Liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin izinde ve emrinde olarak devlet İçin evet, millet İçin evet, Cumhuriyet İçin evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye İçin evet diyoruz”

İKİ BÜYÜK BÖLGE TOPLANTISI

MHP Ankara Teşkilatı olarak 29 Mart Çarşamba günü 2. Bölgenin bilgilendirme toplantısını Pursaklar’da Saray Selçuklu Kültür Merkezi’nde, 1. Bölgenin bilgilendirme toplantısını 31 Mart Cuma günü Sincan Kültür Merkezi’nde yapılacak.