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ANKARA MİA GARYIMENKUL VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş'NİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

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ANKARA MİA GARYIMENKUL VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş'NİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
-MİA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÖKŞİN:"ŞEHRİN GÖBEĞİNDE ÇOK KALİTELİ TİCARETHANE OLACAK”-“MİA’NIN BİR BİNASI BİTTİ. KREDİ YURTLAR KURUMU HAZİRANSONUNDA BURAYA TAŞINACAK"

Ankara MİA  (Merkezi İş Alanları)  Projesi'ni yürüten Gayrımenkul ve İnşaat Yatırım Anonim Şirketi’nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

TZOB Otel’de yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu ile üyeler katıldı.

MİA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökşin,  MİA’nın durumunu anlatan bir videonun gösteriminin ardından, 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

MİA kapsamında yapılanları anlatan ve inşaatla ilgili bazı sorunlar yaşadıklarını, bu yüzden inşaatın geciktiğini belirten Gökşin, şunları söyledi:

“ MİA’nın bir binası bitti. Bu binayı Kredi Yurtlar Kurumu’na kiraya verdik. Kurum, Haziran sonunda buraya taşınacak. Diğer binaların da bu yıl başlamasını planlıyoruz. Yüzde 90 anlaşmalar yapıldı. Çok ufak tefek şeyler kaldı. Onları yaparsak, bu yıl en az 4-5 binaya başlayacağız. Zaten bu da yüzde 50 demektir. Toplam 12 ada var. 12 adanın 6'sı temizlendi. Bu yıl temel atacağız, müşterisi de hazır.

MİA’da 500 civarında da konut ve işyerleri olacak. Şehrin göbeğinde çok kaliteli ticarethane olacak”

Toplantıda, 2016 Faaliyet Raporu, üyeler tarafından oybirliğiyle ibra edildi.

 

 -PROJE, 210 BİN METRAKAREYİ KAPSIYOR

Merkezi İş Alanları (MİA) Projesi, Kazım Karabekir Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, İstanbul Caddesi  ile Etlik Caddesi'nde yaklaşık 220 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

Projeyle, kent dokusuna uygun şekilde inşa edilecek yapılarda, ticarethane sahiplerinin, ürünlerini vitrinlerde sergilemeleri, ayrıca ofis olarak dizayn edilen yerlerle birlikte, konut veya atölye olarak kullanılacak alanlara da sahip olmaları planlanıyor.

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