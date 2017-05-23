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ANKARA MODERN DANS TOPLULUĞU’NDAN YENİ BİR ESER TANGO’S

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ANKARA MODERN DANS TOPLULUĞU’NDAN YENİ BİR ESER TANGO’S
Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, duyguların dansı Tango ile seyirci karşısında…

"Tango’s" eseri, Ankara DOB Modern Dans Topluluğu tarafından, AstorPiazolla’nın müzikleri, RicardoFernando’nun koreografisi ile 27 Mayıs 2017 tarihinde, saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde seyircinin beğenisine sunuluyor.

Tangoya müziği ile tutkusunu veren, bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında hep kendine özgü stilini sürdüren Astor Piazolla; olağanüstü yeteneği sayesinde on yaşındayken, tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazanmış, başladığı müzik hayatında kendi tango stilini kabul ettirerek dünyada Piazollarüzgarı estirmiştir.

Tango müziği ve özellikle Piazzolla’nın eserleri, bir koreograf olarak her zaman hayatımın bir parçası olmuştur” yorumunu yapan ve çoğu zaman koreografilerinin  müziğin ritmine bağlı olduğunu, müziğin ritmi ve hissettirdiklerine kaptırarak ilham aldığını belirten  koreograf RicordoFernando, 2010 yılında da Ankara MDT için “Bolero” adlı koreografisi yapmıştı.

Modern Dans Topluluğu

Modern Dans Topluluğu (MDT) 1992 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara’da kurulmuştur. Şubat 93’te ilk prömiyeri ile profesyonel repertuvar topluluğu niteliğinde sahne üstü faaliyetlerine başlamıştır.

MDT Ankara Opera Sahnesi’nde periyodik olarak verdiği temsiller ve her yıl repertuvarına eklediği yeni eserlerle, temsillerine, yurtiçi ve yurtdışı turnelerine devam etmektedir.

MDT kendi iç eğitiminin yanı sıra  birçok üniversitede çeşitli etkinlikler ve söyleşilerle gençlere modern dansla ulaşmayı başarmış ve birçok üniversitede Modern Dans Bölümü’nün açılmasına öncü olmuştur.

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