23 Nisan Çocuk Bayramı Haftası’nda, Ankara Sanart Gezici Çocuk Tiyatrosu’nun “Düş Sandığı” oyunu Çankaya’nın dört bir yanında…

“Biz en çok çocukların belediyesiyiz” şiarıyla çalışan Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nı Çankaya’nın dört bir yanında kutluyor.

Bayram haftasında başlayan etkinliklerde, Ankara Sanart Gezici Çocuk Tiyatrosu oyuncuları Çankaya’nın farklı okulları ile Çankaya Evlerinin yanı sıra, Çankaya’ya bağlı köylerde de “Düş Sandığı” oyununu sahneleyecek.

Çocuklar için resim, seramik, fotoğraf gibi sanat atölyeleri düzenleyen, çocukları sinemaya tiyatroya götüren, müzik eğitimi veren Çankaya Belediyesi, şimdi de tiyatro oyunlarını çocukların okullarına taşıyor.

“İNANIRSAN BAŞARIRSIN”

İlk olarak Kıymet Necip Tesal İlköğretim Okulu’nda 156 çocuğun izlediği oyun, çocuklara düşlerini gerçekleştirme azmi veriyor. Nuray Uzunöz’ün yazıp yönettiği bir sandığın başından geçenleri anlatan oyun, çocuklara “İnanırsan, başarırsın” mesajı veriyor.

Miniklerin yanı sıra öğretmenlerinin de beğenisini kazanan oyun, “Çok zor zamanlar yaşasan da mutlaka bir çıkış yolu bulabilirsin” fikrini besliyor.