Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) yeni oyunu "Bir Valize Ne Sığar ki..." perde dedi

Oyunun galasına çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve sanatçı katıldı.

Mübadele yıllarında Türkiye'den göçmek zorunda kalanların Yunanistan'da yaşadıkları "arada kalmışlık" ruh hallerini ve "anavatan" özlemlerini konu alan oyunu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşiyle birlikte izledi. Oyun izleyenlerden tam not aldı.

Anılarını, köklerini terk ederek birkaç parça eşyanın sığdırıldığı bir bavulla anayurtlarını terk etmek zorunda kalan göçmenlerin bir araya toplandığı bir göçmen meyhanesinde geçen oyun, meyhane müdavimlerinin anılarını içeren, pek çok tekil hikayeden oluşan katmanlı yapısıyla çok zengin bir kompozisyona sahip.

İzleyicilerin büyük mübadele yıllarının yarattığı sosyopsikolojik sorunlarla yüzleştiği oyun, arka planda rembetiko kültürünün, toplumsal ve siyasal altyapısını da izleyicilere sunuyor.