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Ankara Sanat Tiyatrosu’nun “Bir Valize Ne Sığar Ki…” isimli oyununu sanatseverlerle buluştu

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Ankara Sanat Tiyatrosu’nun “Bir Valize Ne Sığar Ki…” isimli oyununu sanatseverlerle buluştu
Çankaya Belediyesi, Yeşim Dorman’ın yazıp yönettiği Ankara Sanat Tiyatrosu’nun “Bir Valize Ne Sığar Ki…” isimli oyununu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturdu.

Yılmaz Güney Sahnesi’nde, mübadele yıllarında Türkiye’den göç etmek zorunda kalanların Yunanistan’da yaşadıkları ruh hallerini, anavatan özlemlerini konu alan oyun, izleyenlerden tam not aldı. 

Anılarını, köklerini terk ederek birkaç parça eşyanın sığdırıldığı bir bavulla anayurtlarını terk etmek zorunda kalan göçmenlerin bir araya toplandığı meyhanede geçen oyun, mübadele yıllarında oluşan sosyopsikolojik durumu gözler önüne serdi.

Oyunla, rembetiko kültürünün toplumsal ve siyasal altyapısı da izleyicilere sunuldu.

 

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