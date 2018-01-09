Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sevilen oyunu “Bir Valize Ne Sığar ki" sanatseverler ile buluştu

Yenimahalle Belediyesi, bir mübadele hikâyesi olan “Bir Valize Ne Sığar ki” adlı tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu.

Ankara Sanat Tiyatrosu ’nun Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahneye koyduğu oyuna, Yenimahallelilerde yoğun ilgi gösterdi.

Göçe zorlanan hayatlar

Ankara Sanat Tiyatrosu ’nun yeni sezonda “mübadilleri” sahneye taşıdığı Bir Valize Ne Sığar Ki isimli oyunun rejisini Yeşim Dorman üstleniyor. Lozan’da, Türkiye ve Yunanistan arasında, 30 Ocak 1923’te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması’yla, bavullara sığdırılmaya çalışılan hayatlar sahneye taşındı. Oyun, Yunanistan’da yaşayan yaklaşık 500 bin Müslüman topluluğun Anadolu’nun değişik bölgelerine yerleştirildiği, Anadolu’da ise yine yüzyıllardır yerleşik olarak yaşayan Rum-Ortadoks nüfustan 1,5-2 milyon insanın ağırlıklı olarak Atina ve Selanik çevresine yerleştirilmesinin ardından uyum sorunu yaşayan insanların hikayeleri anlatıldı.

Hakan Güven, Yeşim Dorman, Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek, Nalan Güneş Demirel, Çağlar Deniz ve Sinem İslamoğlu’nun rol aldığı oyun, Yenimahalleli izleyicilerden tam not aldı.

Oyunda, müzisyenler Hazer Erdoğan, Ali Azapçı ve Savaş Sami Kündüroğlu’nun da söylediği Rumca ve Türkçe şarkılar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.