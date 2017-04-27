ANKARA SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARI DERNEĞİ BAŞKANI GÜNDÜZ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BAŞKAN GÖKÇEK’İ ZİYARET ETTİ

-BAŞKAN GÖKÇEK : “YENİ TOPTANCI HALİ SİZ YAPIN. BİZHER TÜRLÜ ALT YAPI YARDIMINDA BULUNALIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Yönetim Kurulu'ndan, ihaleye girip, Yeni Ankara Toptancı Hali'ni yapmaları önerisinde bulunarak, bu konuda kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

ASEMKOM Başkanı Ceyhan Gündüz ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul eden Başkan Gökçek, kısa süre önce seçilen yeni yönetime"hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Gökçek, Ceyhan Gündüz’ün, “Toptancı Hal, bizi yönetim olarak seçti. Elimizden ne gelirse, sizin yardımlarınızla Toptancı Hal'e hizmet etmek için çalışacağız. En büyük destekçimiz, siz olacaksınız. Bizden bir isteğiniz varsa...” sözlerini, “Bir isteğimiz yok. Ucuz mal satın, millet bayram etsin” diye cevapladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı’nın da yer aldığı kabulde, Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz, Ankara Toptancı Hali'nin diğer illere göre oldukça ucuz olduğunu belirterek, “Ankara Hali, gerçekten ucuz. Belki de Türkiye’nin en ucuz halidir. Ama bizim fiziksel yapımız, bizim ucuz sattığımız malın sevkiyatına, satışına engel oluyor. Yerimizin küçük olması, dar olması, park alanı sorunlarından dolayı müşteri sıkıntısı çekiyoruz” dedi.

Ceyhan Gündüz, Hal Kanunu'ndan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu belirtmesi üzerine de Başkan Gökçek, Hal Kanunu'nun değiştirilmesi konusunda yardımcı olabileceğini bildirdi. Başkan Gökçek, “Değişiklik için elbirliği yapalım da inşallah hem size yarasın hem bize yarasın. O kanunlarda sizin istediğiniz tarzda değişiklik varsa, ben bastırırım. Bizim yüzde 2 rüsumumuz vardı eskiden. Yani bundan belediye de kazanıyor, siz de kazanıyordunuz. Yüzde 2, vatandaş gözünde belki hiçbir şey ama bizim için büyük para” diye konuştu.

-BAŞKAN GÖKÇEK : “YENİ TOPTANCI HALİ SİZ YAPIN”

Dernek yöneticilerine, yeni toptancı hali yapmaları önerisinde de bulunan Başkan Gökçek, “Bu halin boşaltılma işini biliyorsunuz, hazırlanıyor musunuz ne yapıyorsunuz ?” diye sordu.

Ceyhan Gündüz'ün “Biz yeni geldik Başkanım. Bununla alakalı bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz daha önce inşaat yapmadık” cevabını vermesi üzerine Başkan Gökçek, Akyurt'taki OTONOMİ örneğini vererek şu önerilerde bulundu:

“OTONOMİ aldı, biz her türlü alt yapı yardımı yaptık. Asfaltlarını döktük, kaldırımlarını yaptık. Düşünün kendi aranızda. Kendi aranızda ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Ya birilerine ortak olacaksınız ya da kendiniz şirket kuracaksınız. Bir yıla kadar orasının boşalması gerekiyor. Oraları yıkacağız. Hal’i yapacaksınız. Kompleks size bağlı. Başkasına verin, yapın, yaptırın. Ne yapıyorsanız yapın. Toparlayacaksınız, yani mal sizin olacak. Biz her türlü altyapı yardımı yaparız. Ya inşaat yapan birini bulacaksınız ya ortak bulacaksınız ya da itimat ettiğiniz birine yaptıracaksınız, ondan satın alacaksınız. Bu alternatifleri siz bulacaksınız.”

Başkan Gökçek Yeni Toptancı Hal Projesi ile ilgili dernek üyelerine, istedikleri zaman detaylı sunum yapabileceklerini de kaydetti.

Diğer yandan Başkan Gökçek, Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz’ün, talebi üzerine, mevcut Toptancı Hal’de altyapı bakımının yapılıp elden geçirilmesi için birim yetkililerine talimat verdi.