  • BIST 94.904
  • Altın 144,812
  • Dolar 3,5634
  • Euro 3,8799
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C

ANKARA SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARI DERNEĞİ BAŞKANI GÜNDÜZ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BAŞKAN GÖKÇEK’İ ZİYARET ETTİ

»
ANKARA SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARI DERNEĞİ BAŞKANI GÜNDÜZ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BAŞKAN GÖKÇEK’İ ZİYARET ETTİ
-BAŞKAN GÖKÇEK : “YENİ TOPTANCI HALİ SİZ YAPIN. BİZHER TÜRLÜ ALT YAPI YARDIMINDA BULUNALIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Yönetim Kurulu'ndan, ihaleye girip, Yeni Ankara Toptancı Hali'ni yapmaları önerisinde bulunarak, bu konuda kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

ASEMKOM Başkanı Ceyhan Gündüz ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul eden Başkan Gökçek, kısa süre önce seçilen yeni yönetime"hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Gökçek, Ceyhan Gündüz’ün, “Toptancı Hal, bizi yönetim olarak seçti. Elimizden ne gelirse, sizin yardımlarınızla Toptancı Hal'e hizmet etmek için çalışacağız. En büyük destekçimiz, siz olacaksınız. Bizden bir isteğiniz varsa...” sözlerini,  “Bir isteğimiz yok. Ucuz mal satın, millet bayram etsin” diye cevapladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı’nın da yer aldığı kabulde, Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz, Ankara Toptancı Hali'nin diğer illere göre oldukça ucuz olduğunu belirterek, “Ankara Hali, gerçekten ucuz. Belki de Türkiye’nin en ucuz halidir. Ama bizim fiziksel yapımız, bizim ucuz sattığımız malın sevkiyatına, satışına engel oluyor. Yerimizin küçük olması, dar olması, park alanı sorunlarından dolayı müşteri sıkıntısı çekiyoruz” dedi.

Ceyhan Gündüz, Hal Kanunu'ndan kaynaklanan sıkıntılar olduğunu belirtmesi üzerine de Başkan Gökçek, Hal Kanunu'nun değiştirilmesi konusunda yardımcı olabileceğini bildirdi. Başkan Gökçek,  “Değişiklik için elbirliği yapalım da inşallah hem size yarasın hem bize yarasın. O kanunlarda  sizin istediğiniz tarzda değişiklik varsa, ben bastırırım. Bizim yüzde 2 rüsumumuz vardı eskiden. Yani bundan belediye de kazanıyor, siz de kazanıyordunuz. Yüzde 2, vatandaş gözünde belki hiçbir şey ama bizim için büyük para” diye konuştu.

ankara-sebze-ve-meyve-komisyonculari-dernegi-baskani-gunduz-ve-yonetim-kurulu-uyeleri,-baskan-gokcek’i-ziyaret-etti.JPG

-BAŞKAN GÖKÇEK : “YENİ TOPTANCI HALİ SİZ YAPIN”

Dernek yöneticilerine, yeni toptancı hali yapmaları önerisinde de  bulunan Başkan Gökçek, “Bu halin boşaltılma işini biliyorsunuz, hazırlanıyor musunuz ne yapıyorsunuz ?” diye sordu.

Ceyhan Gündüz'ün “Biz yeni geldik Başkanım. Bununla alakalı bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz daha önce inşaat yapmadık” cevabını vermesi üzerine Başkan GökçekAkyurt'taki OTONOMİ örneğini vererek şu önerilerde bulundu:

“OTONOMİ aldı, biz her türlü alt yapı yardımı yaptık. Asfaltlarını döktük, kaldırımlarını yaptık. Düşünün kendi aranızda.  Kendi aranızda ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Ya birilerine ortak olacaksınız ya da kendiniz şirket kuracaksınız. Bir yıla kadar orasının boşalması gerekiyor. Oraları yıkacağız. Hal’i yapacaksınız. Kompleks size bağlı.  Başkasına verin, yapın, yaptırın. Ne yapıyorsanız yapın. Toparlayacaksınız, yani mal sizin olacak. Biz her türlü altyapı yardımı yaparız.  Ya inşaat yapan birini bulacaksınız ya ortak bulacaksınız ya da itimat ettiğiniz birine yaptıracaksınız, ondan satın alacaksınız. Bu alternatifleri siz bulacaksınız.”

Başkan Gökçek Yeni Toptancı Hal Projesi ile ilgili dernek üyelerine, istedikleri zaman detaylı sunum yapabileceklerini de kaydetti.

Diğer yandan Başkan GökçekDernek Başkanı Ceyhan Gündüz’ün, talebi üzerine, mevcut Toptancı Hal’de altyapı bakımının yapılıp elden geçirilmesi için birim yetkililerine talimat verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten, “Güvenpark’a Cami” yapılacağına yönelik habere tepki21 Nisan 2017 Cuma 13:33
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN, ANKARAGÜCÜ ŞAMPİYONLUK MAÇINA 45 OTOBÜS21 Nisan 2017 Cuma 11:47
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark’a cami yapılacağına ilişkin iddiaların, tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi21 Nisan 2017 Cuma 11:45
  • KIZILAY METRO İSTASYONU’NDA YAPILAN ANONSLARLA, ACİL HASTALARIN KAN İHTİYAÇLARI, ANINDA KARŞILIK BULUYOR21 Nisan 2017 Cuma 11:35
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi “Peygamber Efendimizi (S.A.V) Anma ve Anlama” programı düzenledi20 Nisan 2017 Perşembe 11:42
  • Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nin Böcek Okulu’nu ziyaret etti20 Nisan 2017 Perşembe 11:40
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten CHP ve HDP'ye19 Nisan 2017 Çarşamba 12:49
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom'da bulunan binasına saldırı!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:39
  • Başkan Gökçek'ten uyarı; Beşiktaş-Olympique Lyon maçı için provokasyon duyumları alındı!19 Nisan 2017 Çarşamba 12:27
  • “Ulusal Kırkım Şampiyonası”nın ikincisi, 20-21 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde düzenlenecek19 Nisan 2017 Çarşamba 11:52
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim