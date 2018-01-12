  • BIST 115.279
  • Altın 161,020
  • Dolar 3,7628
  • Euro 4,5587
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yaşar'ın ziyaret etti

»
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yaşar'ın ziyaret etti
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin ve yönetimini makamında ağırladı.

Ziyarette Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası​ üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, konuklarıyla Türkiye ekonomisinin son durumu hakkında sohbet etti.

İç piyasaya dayalı yatırım kazandırmıyor

Yaşar, “Maalesef bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum hiç iç açıcı değil. Sizler de ekonominin içerisinde olanlar olarak bunları daha iyi biliyorsunuz. Türkiye’de ekonomi kötüye giderse herkes zarar görür, düzgün olursa herkes kazanır. Emekçi hakkını alsın. Üretime destek verilsin. İç piyasaya dayalı yatırım kazandırmıyor. Alım gücü düşük. İhracata önem vermeliyiz. Komşularımızla ve diğer ihracat yaptığımız ülkelerle ilişkilerimizi iyi tutmalıyız ki Türkiye kazansın, ekonomi canlansın” dedi.

“Türkiye ekonomik açıdan uçuruma sürükleniyor”

ASMMMO Başkanı Ali Şahin ise “Ülkemizde yaşanan sıkıntıları meslek camiası olarak çok yakından birebir görüyor ve yaşıyoruz. Ekonominin nabzını biz tutuyoruz. Bu nedenle bize yüklenen sorumlulukların farkındayız. Türkiye ekonomik açıdan uçuruma sürükleniyor” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Yaşar’a Şahin ve yönetimi tarafından Birinci Meclis fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Apartman ve Site Yöneticileri Eğitimi projesi devam ediyor05 Ocak 2018 Cuma 10:37
  • Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, mutluluklarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile paylaştı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2018'in ilk mesaisini engelli çocuklarla yaptı03 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan minibüs esnafına destek sözü02 Ocak 2018 Salı 09:37
  • TÜBİSAD tarafından 2016 yılında başlatılan "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" kampanyası hız kesmeden devam ediyor02 Ocak 2018 Salı 09:31
  • Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan Ankara’nın ilk çocuk müzesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde dünya çocukları için yılbaşı eğlencesi düzenlendi30 Aralık 2017 Cumartesi 12:27
  • Yenimahalle'de “2018 Türkiye Ekonomisinde Fırsatlar ve Riskler” konulu toplantı düzenlendi27 Aralık 2017 Çarşamba 10:23
  • Başkan Yaşar, 1’inci Geleneksel Peçenekliler Gecesi’ne katıldı26 Aralık 2017 Salı 11:13
  • Yenimahalle'de engellilerin ve engelli ailelerinin hakları için bir seminer düzenlendi26 Aralık 2017 Salı 11:05
  • İsmet İnönü’yü ölümünün 44’üncü yılında kabri başında anıldı25 Aralık 2017 Pazartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim