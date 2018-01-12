Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yaşar'ın ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin ve yönetimini makamında ağırladı.

Ziyarette Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası​ üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, konuklarıyla Türkiye ekonomisinin son durumu hakkında sohbet etti.

İç piyasaya dayalı yatırım kazandırmıyor

Yaşar, “Maalesef bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum hiç iç açıcı değil. Sizler de ekonominin içerisinde olanlar olarak bunları daha iyi biliyorsunuz. Türkiye’de ekonomi kötüye giderse herkes zarar görür, düzgün olursa herkes kazanır. Emekçi hakkını alsın. Üretime destek verilsin. İç piyasaya dayalı yatırım kazandırmıyor. Alım gücü düşük. İhracata önem vermeliyiz. Komşularımızla ve diğer ihracat yaptığımız ülkelerle ilişkilerimizi iyi tutmalıyız ki Türkiye kazansın, ekonomi canlansın” dedi.

“Türkiye ekonomik açıdan uçuruma sürükleniyor”

ASMMMO Başkanı Ali Şahin ise “Ülkemizde yaşanan sıkıntıları meslek camiası olarak çok yakından birebir görüyor ve yaşıyoruz. Ekonominin nabzını biz tutuyoruz. Bu nedenle bize yüklenen sorumlulukların farkındayız. Türkiye ekonomik açıdan uçuruma sürükleniyor” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Yaşar’a Şahin ve yönetimi tarafından Birinci Meclis fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.