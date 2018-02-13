Ankara Şereflikoçhisar Seymenli Barajı’nda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Açelya Aşkın / Editör

DSİ Ankara ’ya yaptığı yatırımlarla Ankara ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ankara ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü olarak son 15 yılda Ankara’da yıllık 7,41 milyon m3 içmesuyu sağladık. 22 baraj ve 9 gölet inşa ettik 153.355 dekar araziyisulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 100 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 76 derenin ıslahını tamamladık.

Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamındaAnkara ilinin de nasibini aldığını belirten DSİ Genel Müdürü Muart ACU ; Şereflikoçhisar Seymenli Barajında çalışmalar hızla devam etmektedir. Şereflikoçhisar Seymenli Barajı nda depolanacak su ile 1,1 Milyon m3 yıllık 1.440 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. ‘’dedi.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Seymenli Barajının yüksekliğinin 30,93 metre olduğunu, Projenin tamamlanması ile 2017 birim fiyatları ülke ekonomisine yıllık 936 Bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten DSİ Genel Müdür ACU; Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.