Ankara Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi ve yönetim kurulu üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

Çocuklarımızı okula getirip götüren servis işletmecilerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu anlayış içerisinde yavrularımıza sahip çıkarak onların güvenliğini sağlamalısınız" diye konuştu.
Şehrimize yakışır bir hizmet sunmaya çalışıyoruz
Çocuklarımızı okula getirip götüren servis işletmecilerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu anlayış içerisinde yavrularımıza sahip çıkarak onların güvenliğini sağlamalısınız" diye konuştu.
Şehrimize yakışır bir hizmet sunmaya çalışıyoruz
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