Ankara Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi ve yönetim kurulu üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçede hemen hemen her eve hizmet veren esnafımız olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız yollarda sizlere emanet.

Çocuklarımızı okula getirip götüren servis işletmecilerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu anlayış içerisinde yavrularımıza sahip çıkarak onların güvenliğini sağlamalısınız" diye konuştu. Şehrimize yakışır bir hizmet sunmaya çalışıyoruz Yapılan ziyarette toplu ulaşımla ilgili konular hakkında bilgiler veren Ankara Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, “Şehrimize yakışır bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. En önemli anlayışımız emniyet, güvenlik ve ahlaki değerlerdir. Her gün halkla iç içe bir şekilde taşımacılık hizmeti veren şoförlerimize yönelik projelerimiz devam ediyor. Mamak Belediyesi ile işbirliği içinde önemli hizmetler vereceğiz" dedi.